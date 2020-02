La Fondation BGFIBank offre deux salles de classe équipées à l’Ecole primaire d’Ototò, à São Tomé et Principe

Ce projet répond à la volonté de la Fondation BGFIBank de mener un programme qui concilie égalité de chances et solidarité

SAO TOME, Sao Tomé-et-Principe, 25 février 2020/ — Le vendredi 17 janvier 2020, le Ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, Madame Julieta Izidro RODRIGUES a procédé à l’inauguration des deux salles de classe construites au sein de l’école primaire d’Ototò, dans le District de Mé-Zoch, à São Tomé et Principe. Cette cérémonie qui intervient 3 mois après le lancement des travaux à eu lieu en présence du Président du District de Mé-Zochi, Monsieur Américo de CEITA, de la Directrice de l’Enseignement de base, Madame Deolinda COSTA, de la Directrice de l’école Primaire d’Ototò, Madame Idàlecia NASCIMENTO et du Directeur Général de BGFIBank São Tomé et Principe Monsieur Felisberto CASTILHO.

Située au nord-est de l’Ile de São Tomé, l’école primaire d’Ototò qui a été construite depuis plus de 20 ans accueille chaque année 250 élèves qui sont issus pour l’essentiel de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, dans une commune comptant plus de 585 ménages au dernier recensement. Financé par la Fondation BGFIBank à hauteur de 21 millions de francs CFA, ce projet qui inclut la construction de deux salles de classe entièrement équipées et le rafraîchissement de l’ensemble de l’établissement a été, a permis d’augmenter la capacité d’accueil de l’école de 200 places supplémentaires.

Ce projet répond à la volonté de la Fondation BGFIBank de mener un programme qui concilie égalité de chances et solidarité, assurant ainsi une amélioration du cadre d’apprentissage des 500 élèves de cette école primaire. « Le lien entre l’éducation et le développement d’un pays n’est plus à démontrer et c’est parce que vous y croyez que nous sommes tous présents aujourd’hui. Au noms des élèves et de leurs parents je tiens à remercier la Fondation BGFIBank en qui nous sommes infiniment reconnaissants » a déclaré la Directrice de l’école Primaire d’Ototò, Madame Idàlecia NASCIMENTO lors de son discours.

