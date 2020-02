2,5 milliards FCFA pour la reconstruction de la Case des enfants du Plateau

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – La reconstruction de la Case des enfants, un centre d’accueil de la Fondation Children Of Africa situé au Plateau, le quartier administratif et des affaires d’Abidjan coûtera 2,5 milliards FCFA, a annoncé, lundi à Abidjan, la Présidente nationale de la Fondation Children Of Africa, Nadine Sangaré.

La Fondation tentera de mobiliser ce montant au cours de la huitième édition de son dîner-gala prévue le 03 avril prochain à Abidjan en présence de plusieurs personnalités autour du thème, « Africa is future ».

Selon Mme Sangaré qui s’exprimait dans une conférence de presse de lancement de ce dîner-gala, la Fondation est à la recherche de 4 milliards FCFA dont 2,5 milliards FCFA serviront à la reconstruction et à l’extension de ce foyer d’accueil d’enfants en détresse, tandis que les autres activités de cette organisation humanitaire seront financées à hauteur de 1,5 milliard FCFA.

Les 900 personnes attendues à ce dîner-gala seront égayées par une brochette d’artistes nationaux et internationaux. Il s’agit notamment de Magic système, Singuila, Sidiki Diabaté, Koffi Olomidé, Inoss B, Dj Kérozen, Safarel Obiang, Dobé Gnahoré…

Créée en 1998 par la Fondation Children Of Africa de l’actuelle première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, la case des enfants du Plateau dispose d’une capacité d’accueil de 60 enfants orphelins ou en rupture avec la société.

Sa reconstruction et son extension sur une superficie totale de 6807 m², porteront sa capacité d’accueil à 80 pensionnaires pris en charge à 100% par la Fondation. La surface bâtie sera de 1 635 m², a expliqué l’architecte du projet, Adou Bénié.

AP/ls/APA