Crise médias publics : le syndicat dénonce « une campagne machiavélique » du ministre de la Communication

Ouagadougou, 24 février 2020 – 14H15 GMT [ALERTE INFO] – Le Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la Culture (SYNATIC) qui observe depuis fin juin 2019 des actions multiformes pour revendiquer des meilleures conditions de travail et de vie, a dénoncé lundi à Ouagadougou « une campagne machiavélique » du ministre de la Communication Remis Fulgence Dandjinou, visant à « dénigrer les travailleurs des médias publics » (Rtb/Sidwaya), face à la presse.

Début novembre, le syndicat avait entamé les discussions avec le gouvernement, « suite à des contre-propositions sur le statut dérogatoire fin décembre, Remis Dandjinou et les directeurs généraux de la RTB et Sidwaya mènent des campagnes mensongères auprès de l’Etat et des travailleurs des médias », l’a indiqué dans son propos liminaire, le Secrétaire général du SYNATIC, Siriki Dramé.

« Le SYNATIC dénonce cette campagne machiavélique du ministre de la communication et ses directeurs généraux, (visant) à dénigrer le syndicat et les travailleurs des médias publics », a-t-il poursuivi, accusant le gouvernement d’ »avoir mis fin au dialogue » sans qu’il y ait de consensus sur « les points névralgiques » de leur plateforme revendicative.

En effet, pour se faire entendre une fois de plus, les 20 et 21 février 2020, les syndicalistes des médias publics avaient prévu un sit-in dans les locaux de la RTB et Sidwaya. Les jours du sit-in, ils ont dit avoir été « désagréablement surpris » par « un impressionnant dispositif de sécurité » mis en place sur les lieux de rassemblement, leur empêchant de se réunir.

C’est pourquoi, le syndicat pour « éviter toute dégradation du climat social », dit inviter « le ministre Dandjinou et ses directeurs généraux de la Rtb/Sidwaya à se pencher sérieusement dans les plus brefs délais sur la résolution des problèmes des travailleurs », le tenant pour « responsable » de la tournure de cette crise dans les médiats publics.

DNG