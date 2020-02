Le groupe parlementaire Rassemblement appelle ses membres à « faire preuve de résilience » après la défection de sa présidente

ABIDJAN, 21 février 2020 – 17H13 GMT [ALERTE INFO] – Le groupe parlementaire « Rassemblement » composé de députés ivoiriens proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro, a appelé vendredi ses membres à « faire preuve de résilience et de maturité politique » après la défection de sa présidente Celestine Trazéré, qui a rejoint le parti présidentiel.

Rassemblement « appelle le reste de ses membres et l’ensemble des membres de Générations et Peuples Solidaires (GPS), des partis politiques et mouvements de soutiens proches de M Soro Guillaume à faire preuve de résilience et de maturité politique en ces moments troubles », écrit le groupe parlementaire, dans un communiqué signé depuis Paris par son vice-président Issiaka Fofana.

« Le groupe parlementaire, tout en respectant la décision de la députée Trazere et lui souhaitant bon vent dans sa « nouvelle-ancienne » aventure, ne voudrait retenir d’elle que les bons moments de fraternité, d’amitié et de parfaite collaboration durant la période de sa présidence », poursuit le texte.

Vice-présidente de l’Assemblée nationale sous Guillaume Soro, la députée de la circonscription électorale de Boguédia-Issia-Tapéguia (centre-ouest) a annoncé vendredi son retour au Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), au cours d’un point de presse.

Elle a expliqué être revenue pour « prendre toute (sa) place » et demandé « pardon » au chef de l’Etat Alassane Ouattara « pour toutes les offenses ».

SKO