Des étudiants ivoiriens participeront en avril à un concours régional sur les TIC en Egypte

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Des étudiants ivoiriens de l’Institut des sciences et techniques de la communication (ISTC Polytechnique) d’Abidjan participeront du 03 au 05 avril prochain à une compétition régionale sur les Technologies de l’information et de la communication (TIC) dénommée « ITC compétition » dont la finale aura lieu en Egypte, a-t-on appris sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Selon une note d’information transmise vendredi à APA, les étudiants qui représenteront la Côte d’Ivoire seront connus au terme d’une finale nationale prévue le 26 février prochain à Abidjan qui opposera soixante-neuf candidats au total.

En prélude à cette finale nationale, précise la note, la formation des candidats retenus à l’issue des phases préliminaires, a débuté depuis le 18 février dernier.

Initiée par le géant chinois de la Télécommunication « Huawei Technologies», cette compétition a pour but de former les étudiants en vue de développer des talents locaux en TIC et améliorer le transfert des compétences.

