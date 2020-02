MDXi va dévoiler sa première offre Azure Stack Cloud disponible dans le commerce à Nerds Unite 2020 en partenariat avec Microsoft et HPE

Avec l’introduction de l’offre commerciale des services Azure Stack de Microsoft, MDXi sera le premier centre de données au Nigéria à présenter commercialement le service Cloud à ses clients

LAGOS, Nigeria, 20 février 2020/ — Le 21 février 2020, MDXi, la filiale du centre de données de MainOne (www.MainOne.net), annoncera l’offre locale d’Azure Stack de Microsoft à ses clients dans le cadre de ses « Managed Cloud Services ». La plate-forme Stack fournie en partenariat avec Microsoft et HPE sera dévoilée lors du 5e rassemblement annuel de clients, partenaires et professionnels de la technologie de MainOne, appelé Nerds Unite.

Avec l’introduction de l’offre commerciale des services Azure Stack de Microsoft, MDXi sera le premier centre de données au Nigéria à présenter commercialement le service Cloud à ses clients au Nigéria. Cette dernière offre Cloud de MDXi sur le marché nigérian, renforcera le positionnement de leadership de MainOne sur le marché Cloud, permettant à l’entreprise d’offrir à ses clients une suite plus large de solutions. En allant du déploiement Cloud géré sur les services Cloud publics et privés dans le centre de données MDXi à la gestion du déploiement offshore sur Amazon Web Services (AWS) et Azure, et puis davantage services comme Express Route qui permettent des communications sécurisées et fiables vers les services Cloud offshore.

Présenter lors du lancement sera certains avantages d’Azure Stack de MDXi dans le traitement des données et des applications dans le pays, réduisant ainsi la latence des clients à moins de 10 ms et résultant en de meilleures expériences pour les utilisateurs finaux. La démo présentera également des solutions de stockage de données rentables qui permettent aux entreprises de répondre à toutes leurs exigences de souveraineté des données avec une infrastructure domiciliée localement.

La nouvelle plate-forme de services Cloud offrira aux entreprises le choix d’une plate-forme informatique évolutive et flexible pour leur permettre de migrer des applications critiques de l’ancienne technologie vers une technologie modernisée et plus efficace sans avoir à délocaliser.

« MDXi œuvre depuis plus de 5 ans dans la fourniture de services Cloud à ses clients d’entreprise, avec des ingénieurs qualifiés et certifiés. Nous sommes le centre de données de choix pour les entreprises qui souhaitent héberger des données localement dans le Cloud. Avec l’introduction de la solution Azure Stack, nous démontrons davantage notre engagement à investir dans l’infrastructure Cloud afin de répondre en permanence aux exigences changeantes et croissantes de nos clients au Nigéria, ainsi qu’à travers l’Afrique de l’Ouest. Notre partenariat avec Microsoft et nos investissements dans l’infrastructure HPE pour déployer la plate-forme Cloud continuent de positionner MDXi comme le principal fournisseur de solutions de communication en Afrique de l’Ouest, en garantissant des services de qualité de classe mondiale à nos clients locaux. » a déclaré Gbenga Adegbiji, Directeur Général de MDXi.

Nerds Unite, l’événement phare de l’année de MainOne, rassemble des professionnels de l’informatique, des influenceurs et des décideurs pour une journée complète de networking ; découvrir des opportunités, collaborer et apprendre de nouvelles techniques et tendances dans l’industrie informatique mondiale. L’édition de cette année comprendra des présentations et des tables rondes sur l’adoption du Cloud, la migration vers le Cloud et tout ce qui concerne le Cloud avec les leaders mondiaux de l’Afrique de l’Ouest. Cet événement est la plate-forme idéale pour MDXI de dévoiler ses nouveaux services Cloud.

MDXi construit et exploite des campus de centres de données de niveau III à travers l’Afrique de l’Ouest pour répondre à la demande mondiale en pleine expansion de centres de données certifiés. Son centre de données de niveau III à Lekki, Lagos-Nigeria, est le plus grand centre de données commercial spécialement conçu en Afrique de l’Ouest, conçu en mettant l’accent sur la haute disponibilité, la sécurité et la connectivité à accès ouvert. Ses installations fonctionnent avec 100% de disponibilité depuis sa création.

Distribué par APO Group pour MainOne.