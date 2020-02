Mort sur le vol AF703: rapatriement à Abidjan du corps de Barthélémy Guibahi vendredi

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi le rapatriement à Abidjan, vendredi, du corps de l’adolescent Laurent-Barthélémy Ani Guibahi (14 ans), retrouvé mort à l’aéroport de Roissy, dans le puits du train d’atterrissage du vol AF703 d’Air France reliant Abidjan-Paris.

« Le rapatriement du corps de notre jeune compatriote aura lieu le vendredi 21 février 2020 », a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un Conseil des ministres, à la présidence de la République.

M. Touré a dit que « le gouvernement partage la douleur de la famille endeuillée et lui assure son entière disponibilité en ce moment de profonde affliction » et qu’en plus des frais afférents au rapatriement du corps, il entend « prendre entièrement en charge les frais d’organisation des funérailles du défunt ».

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a rencontré, il y a quelques jours, la famille du défunt. Il a fait une communication au Conseil qui a adopté le rapatriement de la dépouille de Guibahi décédé dans le puits du train d’atterrissage du vol AF703 en provenance d’Abidjan et à destination de Paris le 7 janvier 2020.

AP/ls/APA