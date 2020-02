Modernisation globale de l’administration foncière : faire de son projet Système d’Information Foncier (SIF) un succès

En 2015, la Banque Mondiale a sélectionné IGN FI pour le déploiement au niveau national d’un Système d’Information Foncier efficace, fiable et transparent

PARIS, France, 19 février 2020/ — De 2010 à 2014, IGN FI a réalisé la conception, la fourniture et l’installation d’un Système d’Information Foncier (SIF) pour 6 bureaux décentralisés du ministère ougandais en charge des questions foncières, ainsi que la création d’un Centre national d’information foncière.

En 2015, la Banque Mondiale a sélectionné IGN FI pour le déploiement au niveau national d’un Système d’Information Foncier efficace, fiable et transparent. En tout sur les deux phases :

– 22 districts ont été concernés par le déploiement,

– Plus de 800 000 titres de propriété ont été scannés puis indexés,

– Plus de 90 000 cartes papiers existantes ont été rénovées, scannées puis géoréférencées,

– Environ 800 000 parcelles ont été vectorisées à partir de ces cartes cadastrales,

– Et plus de 500 personnes ont été formées sur les nouveaux outils et procédures.

Aujourd’hui, 10 ans après le démarrage initial du projet, le système est pleinement opérationnel en Ouganda. Le retour sur investissement pour le gouvernement ougandais est désormais mesurable :

-Augmentation du nombre de titres fonciers émis

– Mise en place d’un système décentralisé proche de la population

– Réduction du nombre de litiges portés devant les tribunaux

– Procédures raccourcies et normalisées

– Productivité accrue des équipes administratives

– Diminution des pertes des documents et des risques de fraude

A l’occasion de la fin du projet DESINLISI, le Ministère ougandais en charge des affaires foncières organisera une conférence internationale sur le thème ‘Modernisation globale de l’administration foncière : faire de son projet SIF un succès » (« Global Modernization of Land Administration – Making your LIS a Success »).

Cette manifestation se tiendra les 20 et 21 février 2020 à Entebbe.

Près de 200 participants venus d’une trentaine de pays y sont attendus.

Au cours de ces deux jours de séminaire, les experts impliqués dans le projet en détailleront les principaux aboutissements.

Plusieurs représentants de différents pays ayant également mis en œuvre un SIF ou désireux de mettre en place cet outil, partageront également leurs expériences.

