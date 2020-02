La Fondation Merck souligne son engagement pour renforcer les capacités de soins de santé et autonomiser les femmes en Angola

La Fondation Merck a rencontré le Ministre de la Santé de l’Angola pour discuter de son programme de renforcement des capacités de soins de santé

LUANDA, Angola, 19 février 2020/ — La Fondation Merck a discuté de leurs programmes de développement des soins de santé et d’autonomisation des femmes avec la Première Dame d’Angola ; La Fondation Merck a rencontré le Ministre de la Santé de l’Angola pour discuter de son programme de renforcement des capacités de soins de santé.

La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a souligné son engagement à long terme pour renforcer les capacités de soins de santé et autonomiser les femmes lors d’une réunion de haut niveau tenue entre le Dr Rasha Kelej, Merck Foundation CEO et La Première Dame d’Angola, S.E. ANA DIAS LOURENÇO.

Dr. Rasha Kelej, CEO Merck Foundation, a expliqué : « Ce fut un grand honneur de rencontrer la Première Dame d’Angola, S.E. ANA DIAS LOURENÇO la semaine dernière pour discuter avec elle du partenariat à long terme pour autonomiser les femmes et les filles dans l’éducation. J’ai été très inspirée par la passion de la Première Dame de motiver et d’autonomiser les filles pour terminer leurs études et atteindre leur potentiel. J’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour adapter notre programme ‘Éduquer Linda’ pour l’Angola ».

S.E. ANA DIAS LOURENÇO, La Première Dame d’Angola a partagé : « C’est une excellente initiative de la Fondation Merck pour autonomiser les femmes en améliorant leur accès à l’information, au savoir et à travers le renforcement des capacités. Nous accueillons les initiatives de la Fondation Merck dans notre pays.

De plus, j’ai eu une discussion fructueuse avec le Ministre de la Santé de l’Angola, l’Hon. Dr Silvia Lutucuta et lancera un partenariat entre la Fondation Merck et le Ministère de la Santé dans le but de fournir une formation spécialisée dans les domaines des soins du Cancer, de Fertilité et du Diabète à travers l’Angola ».

« Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Merck et sommes satisfaits de leur solide engagement et je fournirai tout le soutien nécessaire à l’exécution efficace de leurs programmes dans le pays », a déclaré l’Hon. Dr Silvia Lutucuta.

Le Dr Rasha Kelej a également visité l’Université Agostinho Neto à Luanda et a rencontré le Professeur Nicolau Santos, Doyen de l’École de Médecine, ainsi que son personnel académique et des étudiants en médecine et diplômés en médecine pour explorer leurs défis et leurs besoins afin d’améliorer l’accès à des solutions de soins de santé équitables et de qualité en Angola.

« Je suis heureuse et ravie de leur annoncer le premier programme de master en ligne sur la prise en charge du diabète en langue portugaise, spécialement développé pour les pays africains lusophones, l’Angola et le Mozambique. La Fondation Merck fait à nouveau l’histoire. Je suis tellement fier de notre travail et de notre impact en Afrique », a conclu le Dr. Rasha Kelej.

Distribué par APO Group pour Merck Foundation.