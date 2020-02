La FIF et la RTI donnent une nouvelle mouture à leur partenariat

En plus des matches de la Ligue 1 diffusés en direct depuis quelques années, la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) sera également au cœur de la Ligue 2 ivoirienne.

C’est l’un des aspects importants du renouvellement de la confiance entre la FIF et la RTI qui a eu lieu hier dans les locaux de la FIF. Un nouveau contrat de deux ans qui s’étale sur les saisons 2019-2020 et 2020-2021. Pour officialiser ce mariage, la RTI était représentée par son directeur général, Dembélé Fausséni et la FIF par Sory Diabaté, premier vice-président de la Fif. « Nous vous remercions d’avoir cru en nous depuis 2012.

Lorsque nous cherchions à faire diffuser la Ligue 1, la télévision ivoirienne a accepté de faire la promotion du football ivoirien », a dit le premier vice-président de la FIF. Pour sa part, le directeur général de la RTI a indiqué que la FIF a mérité la confiance de sa structure au regard du chemin parcouru ensemble.

Dembélé Fausséni a, par ailleurs, révélé que l’entreprise qu’il dirige a consenti d’énormes efforts pour remplir les standards techniques. « La RTI a fait des montées en gamme pour assurer les standards et nous allons approfondir les services de qualité en Ligue 2 pour la promotion des talents », a-t-il déclaré.

En plus donc de la production et de la diffusion des 52 matches de la Ligue 1 sur ses antennes, la télévision ivoirienne diffusera également les rencontres de la Ligue 2. Elle aura le choix entre les 264 matches disputés au cours de la saison par les 24 clubs repartis en deux groupes.

Selon la FIF, les matchs qui se jouent à Abidjan mais également ceux de l’intérieur du pays sont concernés. En échange, la FIF offre gracieusement la possibilité à la télévision ivoirienne de diffuser les rencontres des sélections nationales de Côte d’Ivoire. « Merci de croire en nous. Ce que nous proposons en retour, c’est de mettre à votre disposition tous les matchs de toutes les sélections sans effet financier », a déclaré Sory Diabaté.

