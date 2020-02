7,6 millions de personnes « en emploi » sur 13,6 millions en âge de travailler (Gouvernement)

ABIDJAN, 19 février 2020 – 18H31 GMT [ALERTE INFO]- Sept millions six cent mille personnes ont un emploi en Côte d’Ivoire sur 13,6 millions en âge de travailler, pour une population totale estimée à 24,6 millions d’habitants, a affirmé mercredi à Abidjan le porte-parole du gouvernement ivoirien Sidi Touré, à l’issue d’un conseil des ministres.

« La population en âge de travailler (…) s’élève à 13,6 millions de personnes, soit 55,5% de la population totale estimée à 24,6 millions d’habitants. La main d’œuvre est estimée à 8 millions de personnes (dont) une population en emploi de 7,6 millions de personnes », a dit M. Touré, rapportant « les principaux résultats de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI) 2017-2018 ».

Cette enquête « initiée par l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) en vue d’améliorer les statistiques sur l’emploi et le secteur informel », avait pour objectif en Côte d’Ivoire de « déterminer la répartition de la population en âge de travailler, produire les principaux indicateurs du marché du travail et apprécier leur évolution ». a-t-il ajouté.

« Tenant compte des recommandations de ladite étude, le conseil a instruit le ministre chargé de l’emploi et l’ensemble des ministres concernés à l’effet de renforcer les initiatives en cours de création d’emplois décents et de mettre un accent particulier sur la transition de l’économie informelle vers l’économie régulière », a conclu le porte-parole du gouvernement, face à la presse.

