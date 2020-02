Le 1er Forum mondial sur l’investissement touristique en Afrique s’ouvre jeudi à Abidjan

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire)- Le premier Forum mondial de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur l’investissement touristique en Afrique s’ouvre le jeudi prochain à Abidjan, a annoncé, lundi, le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana.

Ce forum, annoncé à la faveur de la 23è Assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), en septembre 2019 à Saint-Pétersbourg (Russie), se tiendra à Abidjan, les 20, 21 et 22 février 2020.

Cette rencontre devrait rassembler «près de 800 délégués, des ministres, directeurs centraux et généraux d’offices et de hauts responsables de structures connexes au tourisme, au voyage, aux loisirs et infrastructures hôtelières », a indiqué le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs Siandou Fofana.

La Côte d’Ivoire accueille le premier forum de l’OMT sur l’investissement touristique en Afrique à la suite d’un lobbying du premier responsable du département du tourisme, Siandou Fofana, qui envisage de faire du pays un hub de transit régional.

Une conférence ministérielle, des panels sur notamment la formation et le financement ainsi que des présentations de projets touristiques de certains pays et des rencontres B to B meubleront ces assises de la capitale économique ivoirienne qui prendront fin par des visites sur des sites touristiques.

Par ce bail de confiance de l’OMT, sous la férule de son secrétaire général Zurab Pololikashvili, qui a accepté la tenue de ce forum sur les berges de la lagune Ebrié, la Côte d’Ivoire accueillera organismes publics et privés, des fonds d’investissements et souverains pour échanger sur l’avenir du secteur touristique en Afrique.

Selon Siandou Fofana, l’engouement observé au niveau des investisseurs et de l’OMT pour la tenue du Forum d’Abidjan est clair, eu égard aux propos du secrétaire général, M. Pololikashvili: «reproduire ce schéma à l’échelle du continent afin d’attirer plus d’investisseurs et stimuler les investissements touristiques en Afrique ».

« Sublime Côte d’Ivoire », la stratégie nationale ivoirienne de développement touristique, trouve ainsi un terreau fertile en termes d’accompagnement financier par les bailleurs de fonds. Les 20 et 21 octobre 2019, plus de 5 milliards de dollars US (2500 milliards de FCFA), ont été annoncés par des investisseurs à Dubaï (Emirats Arabes Unis).

En outre, le 20 novembre 2019, à Hambourg, en Allemagne, la stratégie a enregistré une captation de plus de 5, 8 milliards d’euros environ 6 800 milliards de FCFA. Le début de la mise en œuvre de ce projet s’amorce « à pas de géant », s’est félicité M. Fofana.

Cet évènement voulu par le ministre du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, a reçu à travers la convention paraphée à Madrid, l’aval du secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, ce qui témoigne de l’intérêt et des enjeux pertinents de « Sublime Côte d’Ivoire ».

AP/ls/APA