La Basketball Africa League annonce les 12 équipes qui s’affronteront lors de la Saison Inaugurale

DAKAR, Sénégal, 16 février 2020/ — NIKE et Jordan Brand dévoilent les uniformes officiels de la Basketball Africa League ; Le Caire, Dakar, Lagos, Luanda, Monastir et Salé accueilleront la saison régulière à partir du 13 mars ; Kigali accueillera les Finales de la BAL

La Ligue Africaine de Basketball (BAL) (theBAL.com) a annoncé aujourd’hui les 12 équipes des 12 pays africains qui s’affronteront lors de la saison inaugurale de la ligue, qui commencera le vendredi 13 Mars à la Dakar Arena au Sénégal :

*Champion du pays à qui l’on a garanti une représentation lors de la saison inaugurale de la BAL

**Participation à la saison inaugurale de la BAL confirmée via le tournoi de qualification (http://bit.ly/39J9XKF)

L’annonce a été faite par le Président de la BAL, Amadou Gallo Fall lors de la soirée de lancement du NBA All-Star 2020 Africa à Chicago en présence du Secrétaire Général de la FIBA, Andreas Zagklis, la Directrice Executive de la NBPA Michele Robert, le Général et retraité, Martin E. Dempsey, le Commissionaire de la NBA, Adam Silver le Président FIBA, Hamane Niang le Président du Bureau de la FIBA Africa et de la BAL, Anibal Manave, le Directeur Executif de la FIBA Africa, Alphonse Bilé, le co-associé et partenaire minoritaire des Philadelphia 76ers, David Blitzer les co-propriétaires des Milwaukee Bucks Wes Edens et Marc Lasry, le Vice-Gouverneur des Brooklyn Nets, Oliver Weisberg, le Sous-Commissionaire de la NBA et Chef des Opérations, Mark Tatum, le Président des Toronto Raptors, Masai Ujiri et les membres de la famille NBA incluant Swin Cash, nouvelle Vice-Présidente des Opérations Basketball et Team Developement des New Orleans Pelicans et triple championne WNBA, l’ambassadeur NBA Cares, Jason Collins, l’ancien joueur NBA, Festus Ezeli (Nigéria), Mamadou N’Diaye (Sénégal) et Olumide Oyedeji (Nigéria), joueur ‘two-way’ des Boston Celtics Tacko Fall, (Sénégal), la championne WNBA Hamchétou Maïga-Ba (Mali), le double champion NBA, D.J Mbenga (République Démocratique du Congo), le Manager Général de Capital City Go-Go, Pops Mensah-Bonsu (Ghana), l’ambassadeur mondial de la NBA, Dikembe Mutombo (République Démocratique du Congo), le joueur de Oklahoma City Thunder, Abdel Nader (Egypt), l’ailière des Los Angeles Sparks et double WNBA All-Star Chiney Ogwumike (parents nigérians) et l’arrière des Minnesota Timberwolves Josh Okogie (Nigéria).

« Accueillir ces 12 équipes qui participeront à la saison inaugurale est un moment historique » a indiqué Amadou Gallo Fall. « Ces équipes ont mérité cette opportunité de représenter leurs pays respectifs et élèveront la BAL au meilleur niveau mondial afin de divertir les fans de tout âge lorsque la saison commencera le 13 mars. »

Les champions des ligues nationales de l’Angola, de l’Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie ont été assurés de représenter leur pays lors de la saison inaugurale de la BAL. Les six autres équipes venant d’Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda ont garanti leur participation grâce aux tournois de qualification de la BAL, organisés par la FIBA Afrique à travers le continent fin 2019.

NIKE et Jordan Brand, qui sont les équipementiers de la BAL, ont dévoilé les maillots officiels (http://bit.ly/39Es4kQ) de la BAL. NIKE et Jordan Brand équiperont les 12 équipes de la ligue avec des maillots officiels, les tenues d’échauffement, les chaussettes et matériels d’entraînements avec six équipes habillées par Nike et les six autres par Jordan Brand. Cette collaboration avec Nike et Jordan Brand marque le tout premier partenariat de la BAL.

La BAL a également lancé le site web officiel de la ligue ainsi que ses réseaux sociaux. Les fans peuvent désormais suivre la BAL sur Twitter, Instagram et Facebook en s’abonnant à @theBAL et recevoir plus d’information sur le site www.theBAL.com.

La saison inaugurale régulière de la BAL aura lieu au Caire (Egypte), à Dakar (Sénégal), au Lagos (Nigéria), au Luanda (Angola), à Monastir (Tunisie), et à Salé (Maroc). La ville de Kigali (Rwanda) accueillera les premiers play-offs de la BAL et les finales.

La BAL débutera avec 12 équipes à travers l’Afrique divisée en deux conférences, avec chaque conférence qui se jouent dans trois villes. Chaque équipe jouera cinq matchs de saison régulière, affrontant toutes les équipes de leur conférence respective. Les quatre premières équipes de chaque conférence seront qualifiées pour les matchs éliminatoires à Kigali au Rwanda.

Plus d’informations sur la BAL seront annoncées dans les semaines à venir.

