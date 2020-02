20 morts dans une bousculade lors d’une distribution de vivres

APA-Niamey (Niger) De notre correspondant : Assane Seydou – Une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs autres blessées lundi dans une bousculade à Diffa au Sud-est du Niger lors d’une distribution de vivres et d’argent à des refugiés nigérians.

La bousculade a été provoquée, selon les mêmes sources locales, par un afflux massif de réfugiés nigérians qui se sont rendues à la Maison des jeunes et de la culture (MJC), ce matin, dans l’espoir de bénéficier d’une aide alimentaire octroyée par le gouverneur de Borno (État nigérian frontalier de Diffa). Ce dernier était en visite à Diffa pour s’enquérir des conditions de vie des nigérians qui ont trouvé refuge au Niger.

Selon des sources médicale et humanitaire, les victimes sont essentiellement des femmes et des enfants. Ces réfugiés nigérians estimés à quelques 120 000 personnes, ont fui les violences du groupe terroriste Boko Haram qui sévit depuis plusieurs années dans le Nord-est du pays.

S’exprimant sur les ondes de RFI Haoussa, le gouverneur de Borno, Babagana Oumara Zulum, a annoncé qu’il avait engagé des discussions avec les autorités nigériennes en vue du rapatriement de ces réfugiés qui, dans leur fuite, se sont retrouvés éparpillés entre le Niger, le Tchad et le Cameroun.

