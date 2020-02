17 Février 2020 – Coopération, politique et faits de société à la Une au Sénégal

APA-Dakar (Sénégal) Par Edouard Touré – La presse sénégalaise reçue, lundi à APA, traite de la visite du Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, à Dakar, de la politique et des faits de société.

« Le Sénégal selon Mike Pompeo, le Secrétaire d’Etat américain : C’est un havre de démocratie », titre le quotidien national Le Soleil, informant que Dakar et Washington ont profité de cette visite pour signer cinq mémorandums d’entente et que les USA ont assuré de leur soutien à l’Afrique dans la lutte contre le terrorisme.

Dans sa coopération avec les USA, L’As rapporte que « le Sénégal bénéficie d’un second compact (du MCA) de 550 milliards f cfa ».

Dans Vox Populi, Amadou Bâ, chef de la Diplomatie sénégalaise affirme, à côté de son collègue américain : « Nous sommes sous la menace, mais nous sommes préservés ».

« Coopération Dakar-Washington-2 Etats Unis », titre Le Quotidien, dans lequel journal Pompeo promet : « Nous allons maintenir notre présence militaire ».

S’agissant des infrastructures, ce journal informe que « l’autoroute Dakar-Saint-Louis, la centrale électrique Gti,… (sont) confiées à des entreprises américaines ».

Toutes choses qui poussent EnQuête à parler de « retour en force des Américains » au Sénégal, notant que la visite du Secrétaire d’Etat américain a été fructueuse pour l’économie nationale avec la signature de cinq mémorandums d’entente dans les secteurs de l’énergie, la santé et l’éducation.

« Il est prévu le relèvement du plateau médical dans tous les hôpitaux du Sénégal », annonce EnQuête qui, à propos de la mort suspecte de Lamine Koita, conducteur de moto à Fatick (centre), informe que le Procureur ouvre une information judiciaire ».

« Affaire Lamine Koita-Le Procureur de Fatick annonce l’ouverture d’une information judiciaire », renchérit L’AS.

Pendant ce temps, Vox Populi titre : « Disparition et réapparition de sa fille : Mélodrame autour de Mame Mactar Guèye (de l’Ong Jamra) ».

Nos confrères expliquent comment Fatou Bintou a été ramenée chez elle 24 heures après sa disparition. « Prétendument retrouvée dans une auberge : Colère noire du vice-président de Jamra après la sortie jugée précipitée et suspecte de la police qui interroge le téléphone de la fille et poursuit ses auditions aujourd’hui », poursuit Vox Populi.

A sa Une, Sud Quotidien donne la parole à Robert Sagna, Coordonnateur du GPRC (Groupe de recherche pour la paix en Casamance, sud, qui affirme : « La guerre est finie, mais la paix n’est pas là ».

La proposition de nomination du maire de Dakar par Décret présidentiel revient dans Sud Quotidien qui écrit que le vice-président de l’Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lô dit niet.

« Sortie sur la situation en Guinée Bissau-Sonko rabroue Macky », titre Walf Quotidien, annonçant le président Macky Sall à Nouakchott, ce lundi.

« Flot de critiques sur ses communications-Macky Sall agace », titre L’As.

En sport, Stades fait état de « retour gagnant de Mané » qui a marqué, ce week-end, son 100ème but en Angleterre. « Le sauveur avec son 12ème but en Premier League. Sadio et les Reds peuvent être sacrés dès le 21 mars. Liverpool imperturbable avant Atlético, ce mardi », explique ce quotidien sportif.

« 100ème but en Premier League-Sadio rapproche Liverpool du sacre », poursuit Record.

