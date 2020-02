Six personnes assassinées dont deux responsables religieux à Sebba

Ouagadougou, 14 février 2020 – 13H49 GMT [ALERTE INFO] – Des Hommes armés non identifiés (HANI) ont assassiné de mardi à jeudi six civils dont « un responsable protestant et un pasteur à Sebba », dans la province de Yagha, région du Sahel, au Nord du Burkina Faso, ont rapporté vendredi des sources locales.

Selon ces sources, les HANI ont fait irruption à Sebba, dans la nuit du lundi à mardi et ont exécuté d’abord un responsable protestant et enlevé sept personnes dont un pasteur de la mission évangélique de la localité.

Deux jours plus tard, les personnes enlevées ont été retrouvées mortes, dont « le pasteur », à 7 km de Sebba, sur la route du Niger, ont-elles expliqué, indiquant que les ravisseurs en ont épargné deux entre elles qui sont de sexe féminin.

