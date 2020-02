66% des femmes marocaines touchées par l’obésité (rapport BM)

APA-Rabat (Maroc) – Au Maroc, 66% des femmes sont obèses ou en surpoids, selon le dernier rapport de la banque mondiale relatif à l’état de santé et l’hygiène de vie dans le monde.

Chez les hommes, la hausse a été moins importante, soit 4% (7,20 à 11%). Le rapport de la Banque mondiale indique que dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (Mena), le Koweït est le pays où le taux d’obésité et de surpoids chez les femmes est le plus élevé (77%).

Figurent ensuite le Qatar (75,3%), la Jordanie (74,2%), l’Arabie Saoudite (73,7%), la Libye (72%) et l’Egypte (71,3%). Quant à la Tunisie et l’Algérie, ils ont des taux comparables au Maroc avec respectivement 67,8 et 68,1%. Djibouti enregistre le taux le plus faible avec 46,1% de femmes obèses et en surpoids.

Le rapport met en évidence la propagation croissante de l’obésité et ses conséquences négatives sur la santé et l’économie. La Banque mondiale insiste sur le fait que l’obésité touche l’ensemble des pays du globe, qu’ils soient riches, pauvres ou en développement. Depuis 1975, cette épidémie a triplé et les coûts qu’elle engendre parmi les pays les plus touchés ne cessent d’augmenter.

La Banque mondiale explique que les facteurs favorisant la progression de l’obésité sont en grande partie liés aux comportements humains et à l’environnement. A ce sujet, il y a lieu de citer un accès plus facile aux aliments ultra-transformés et sucrés, un recul de l’activité physique lié aux progrès technologiques au travail et à la maison, et une consommation plus importante d’aliments nocifs pour la santé, souvent consécutive à une augmentation de la richesse et des revenus.

La Banque mondiale estime que les maladies liées au surpoids et à l’obésité telles que le diabète, les maladies cardiaques et le cancer constituent les trois premières causes de mortalité dans toutes les régions du monde, sauf en Afrique subsaharienne.