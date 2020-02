L’ingénierie du futur : GE organise une table ronde sur les Femmes dans les STEM

Perspectives de leadership sur la façon dont les femmes peuvent se positionner pour l’« avenir du monde du travail » dans les STEM

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 12 février 2020/ — Cette table ronde souligne la nécessité d’initiatives stratégiques pour soutenir les femmes dans les STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Maths) ; Plaide pour une plus grande diversité dans les secteurs de l’énergie et des technologies ; Perspectives de leadership sur la façon dont les femmes peuvent se positionner pour l’« avenir du monde du travail » dans les STEM

Les études en Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STEM) deviennent de plus en plus importantes pour le développement continu de solutions innovantes permettant de résoudre les défis auxquels font face différents secteurs. GE (NYSE : GE) a organisé une table ronde de mentorat sur les Femmes dans les STEM à destination des étudiantes de l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INPHB). Cette session, qui s’est tenue à Abidjan, était dirigée par quatre leaders du secteur de l’énergie aux CV exemplaires et possédant à elles quatre plusieurs décennies d’expérience. S’y trouvaient : Kristin Carvell, Global Communications Leader chez GE Gas Power ; Kadidjatou Diallo, Directrice de La Compagnie Ivoirienne de Production d’Électricité (CIPREL) ; Aphi Amoussou Nanan, Directrice de la Génération chez CI ENERGIES ; et Bethel Nwaneri, Directrice des Ressources Humaines pour GE Gas Power Afrique subsaharienne.

Les participantes ont dialogué sur tout ce qui a trait aux STEM : les raisons pour lesquelles elles ont choisi une carrière dans les STEM, la valeur que les STEM apportent à nos communautés, et les conseils qu’elles donneraient aux jeunes femmes qui cherchent à entrer dans ce domaine. La table ronde s’est également attachée à souligner la nécessité d’initiatives stratégiques pour soutenir les femmes dans les carrières liées aux STEM ; à plaider pour une plus grande diversité dans les secteurs de l’énergie et des technologies ; et à montrer comment cette ère de progrès technologique accéléré caractérisée par des innovations engendre un sentiment d’urgence accru pour les entreprises, qui doivent puiser dans l’ensemble du vivier de talents techniques pour garantir un avantage concurrentiel durable.

GE est un partenaire engagé de la diversité, de l’inclusion et du développement des compétences en Côte d’Ivoire. En 2018, GE Power s’est associé à l’INPHB à Yamoussoukro pour former les étudiants en ingénierie. Pendant une période de six mois, les étudiants ivoiriens sélectionnés ont participé à des stages techniques et linguistiques en anglais au bureau de GE Ghana, ce qui leur a permis de se familiariser avec le marché mondial en rapide évolution et de se former pour être compétitifs. Plus récemment, GE a mis en service un laboratoire technologique d’anglais pour l’institut.

S’exprimant lors de la table ronde, Bethel Nwaneri, Directrice des Ressources Humaines de GE Gas Power Afrique subsaharienne, a déclaré que l’initiative s’inscrivait dans le prolongement du partenariat en cours entre GE et la Côte d’Ivoire visant à investir dans les compétences techniques et les talents, en particulier pour les femmes. « Les entreprises qui cherchent à changer le monde doivent le refléter. Au-delà du développement des compétences et des talents, le mentorat est également important pour accroître la représentation des femmes dans les fonctions d’ingénierie, de fabrication, d’informatique et de gestion des produits. Ce n’est pas seulement ‘la bonne chose à faire’, c’est une stratégie nécessaire pour alerter sur l’urgence qui existe à recruter plus de femmes aux postes techniques. Notre objectif est d’inspirer la prochaine génération de femmes leaders et de cultiver un intérêt durable pour les carrières dans les STEM », a-t-elle ajouté.

GE fait figure d’acteur historique et de pionnier dans le secteur de l’énergie en Côte d’Ivoire. La table ronde reflète la volonté de GE de s’appuyer sur la forte présence de l’entreprise dans la région et de continuer à offrir de la valeur à ses clients.

