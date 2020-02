Le Groupe Ecobank signe un partenariat de transfert d’argent international avec Alipay

La solution Ecobank de transfert d’argent international s’ouvre aux Utilisateurs d’Alipay

LOME, Togo, 12 février 2020/ — La banque panafricaine leader, Ecobank, a signé un accord de partenariat de transfert d’argent international avec Alipay, la première plateforme mondiale de paiement et de style de vie conçue pour fournir des services financiers plus inclusifs, en offrant aux travailleurs un moyen rapide, sûr, abordable et pratique de transférer de l’argent au pays.

Ce partenariat facilitera la réalisation des transferts immédiats sur Rapidtransfer, la solution de transfert d’argent de Ecobank, au profit des utilisateurs de la plateforme Alipay qui sert plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde entier avec l’appui de ses partenaires locaux, fournisseurs de services de porte-monnaie électronique. Il s’agit d’un canal supplémentaire qui permettra de diversifier davantage les options offertes aux utilisateurs, de réduire les coûts de transaction et de renforcer la qualité des services sur le marché.

Pour Nana ABBAN, Directrice du Pôle Particuliers du Groupe : « Notre solution panafricaine de transfert d’argent international Rapidtransfer a au fil des ans fourni des services transparents, pratiques et abordables à la diaspora Africaine et à leurs proches en Afrique. Il est donc tout à fait naturel pour nous d’étendre cette solution aux travailleurs expatriés exerçant en Afrique, tout en leur offrant les mêmes avantages. Grâce à notre partenariat avec Alipay, nous tirons davantage parti de la taille et de la capacité de notre écosystème de paiements unifiés à l’échelle mondiale. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Ecobank et d’utiliser notre technologie pour apporter des services de paiement rapides, abordables et pratiques à un plus grand nombre d’utilisateurs à l’échelle mondiale, en particulier aux travailleurs vivant loin de leurs pays », a déclaré Ma ZHIGUO, Responsable des transferts d’argent internationaux chez Alipay. « Nous sommes déterminés à travailler avec des partenaires comme Ecobank pour rendre disponibles des technologies innovantes permettant aux consommateurs à l’étranger d’accéder à des services financiers inclusifs, afin de créer une plus grande valeur pour la société et de promouvoir des opportunités égales dans le monde. »

La solution sera déployée sur l’ensemble de nos marchés, sous réserve des approbations locales requises.

