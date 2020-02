La Fondation Merck fournit la « Formation des Médias sur la Santé » en partenariat avec La Première Dame du Tchad

La Fondation Merck lance un Appel à Candidatures pour les Prix de Reconnaissance des Médias afin de briser la stigmatisation liée à l’infertilité

N’DJAMENA, Tchad, 12 février 2020/ — La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a organisé la première « Formation des Médias sur la Santé de la Fondation Merck » le 30 janvier 2020 à N’Djamena, Tchad en partenariat avec S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad et Ambassadrice de ‘Merck Plus Qu’une Mère’ en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et le Ministère de la Communication pour briser la stigmatisation autour de l’infertilité, sensibiliser sur la prévention et l’infertilité masculine et autonomiser les femmes infertiles au Tchad et le reste de l’Afrique.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation and President of Merck More Than a Mother a souligné : « Aujourd’hui, nous soulignons notre engagement à long terme à renforcer les capacités de soins de santé au Tchad. La Fondation Merck a déjà fourni et continuera d’offrir une formation spécialisée aux médecins tchadiens dans les domaines de l’Oncologie, de la Fertilité et du Diabète. De plus, nous avons organisé la première formation des médias sur la santé au Tchad pour éduquer les médias sur la manière de briser la stigmatisation de l’infertilité et de sensibiliser sur l’infertilité masculine et la prévention de l’infertilité à travers leur travail quotidien ».

Le programme de formation fait partie du Programme de Sensibilisation Communautaire « Merck Plus Qu’une Mère » et a été organisé pour la première fois au Tchad à l’intention des représentants des médias locaux et des étudiants en journalisme.

S.E. HINDA DEBY ITNO, La Première Dame du Tchad et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère, a souligné : « Nous sommes heureux de mener cette importante formation en partenariat avec la Fondation Merck dans notre pays. Les médias peuvent transmettre les messages à la communauté et apporter un changement dans le scénario actuel où les femmes sont uniquement accusées d’infertilité. J’exhorte nos partenaires médias à travailler ensemble pour cette cause afin de faire la différence. »

« Je suis ravi de lancer cette formation importante, car je crois fermement que les médias sont un partenaire essentiel qui joue un rôle important pour influencer notre société afin de créer un changement culturel. Ils sont la capacité et l’habilité d’autonomiser les femmes et les couples infertiles dans nos communautés », a ajouté Rasha Kelej.

La formation a été abordée par les piliers de l’industrie des médias, y compris des professeurs internationaux et des experts en infertilité.

De plus, cela a fourni aux journalistes une excellente occasion de rencontrer les experts et de se mettre en réseau et de travailler en tant qu’unité pour éradiquer la stigmatisation autour de l’infertilité au Tchad et dans le reste de l’Afrique. Des journalistes travaillant pour la presse écrite, la télévision, la radio et la presse en ligne et des étudiants du journalisme y ont assisté.

« Le programme de Formation des Médias sur la Santé de la Fondation Merck s’est concentré sur les normes internationales et l’éthique des médias pour reporter des sujets sensibles comme l’infertilité en Afrique. Il a été conçu pour aider les journalistes à comprendre les problèmes d’infertilité dans les communautés africaines et à apprendre les meilleures pratiques médiatiques pour couvrir ces sujets », a ajouté le Dr. Rasha Kelej.

« La Fondation Merck a également annoncé l’Appel à Candidatures pour les ‘Prix de Reconnaissance des Médias’ « Merck Plus Qu’une Mère » pour le Tchad et le reste de l’Afrique. Les ‘Prix de Reconnaissance des Médias’ « Merck Plus Qu’une Mère » ont été lancés en 2017 dans le but de souligner le rôle des médias dans l’amélioration de l’engagement du public et de sa compréhension de la stigmatisation liée à l’infertilité et de la nécessité de changer sa perception sociale dans les communautés africaines.

Les candidatures sont ouvertes et invites les professionnels des médias à présenter leur travail de sensibilisation sur la prévention de l’infertilité et la lutte contre la stigmatisation de l’infertilité au Tchad et dans le reste de l’Afrique.

Qui peut postuler ? Journalistes des plateformes de la Presse écrites, en ligne, radio et multimédias (télévisions) du Tchad et du reste de l’Afrique.

Date limite de soumission : Les inscriptions peuvent être soumises jusqu’au 15 juin 2020.

Comment s’inscrire ? Les inscriptions et leur travail peuvent être soumises par e-mail à mystory@merckmorethanamother.com.

Catégories et Prix Monétaires pour les gagnants :

Catégorie TV Radio Presse écrites Médias en ligne Prix Monétaires USD 1000 USD 500 USD 500 USD 500

USD = Dollars Américaines

