Une  »mise à jour » pour les arbitres et délégués de match, faite avant le démarrage du championnat

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 11 février 2020/ — La commission en charge de la formation de la Fédération ivoirienne de Rugby (FIR.CI), présidée par N’Dri Ignace a mis à profit la journée du samedi 8 février 2020 pour former, au siège de la FIR au Plateau à Abidjan, des arbitres et délégués de match. Cette formation intervient à quelques semaines du démarrage du championnat seniors de rugby à XV et à VII.

L’atelier de formation World Rugby de Niveau 1 à l’intention des arbitres a été dispensé N’Dri Ignace, lui-même arbitre international. Il a instruit les 14 arbitres (11 jeunes et 03 étudiants en Master 1 option rugby) sur la connaissance du jeu, les principes de jeu, le rôle de l’arbitre, la communication et deux autres points de technique, notamment le coup d’envoi et le hors-jeu dans le jeu courant.

»Il est important pour ces jeunes de maîtriser l’environnement de la pratique du rugby. Nous voulons former des arbitres d’élite, des arbitres pour l’Afrique et le monde entier. Et cela commence en donnant les rudiments de bases nécessaires aux jeunes qui ont choisi l’arbitrage », a confié N’Dri Ignace

Alain Koubé, commissaire au match World Rugby, par ailleurs Secrétaire général de la FIR.CI a assuré la formation des délégués au match. 5 anciens et 7 nouveaux délégués issus des clubs de la Soa, Treichville Biafra Olympique, Yopougon RC, AIM Gonzagueville, Béliers de Yamoussoukro et Sebroco ont suivi cette session. Cette formation visait à donner les rudiments nécessaires aux délégués pour mieux gérer les matchs.

« L’objectif était de renforcer la capacité des anciens et de former de nouveaux délégués pour une meilleure gestion de nos matches compte tenu des enjeux qui sont d’ordre technique, sociologique, sécuritaire et économique » a expliqué l’instructeur.

Dans sa politique de vulgarisation de la balle ovale, le Bureau exécutif de la FIR, présidé Dr Elvis Tano a décidé d’accorder une place de choix à la formation des cadres techniques. Cette vision qui a pris forme depuis 2015, se poursuit pour doter la Côte d’Ivoire de ressources humaines nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

