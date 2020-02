Le double All-Star NBA, Luol Deng, ambassadeur international de la Basketball Africa League

Deng aidera à faire rayonner la Basketball Africa League (BAL) en Afrique et à travers le monde, tout en inspirant les jeunes africains grâce à la pratique du basketball

JOHANNESBURG, Afrique du Sud, 11 février 2020/ — La Basketball Africa League (BAL) a annoncé aujourd’hui que Luol Deng, le joueur deux fois All-Star NBA et athlète Olympique en 2012, allait devenir l’ambassadeur international de la ligue. Après avoir mis un terme à une carrière NBA longue de 15 ans, Deng aidera à faire rayonner la BAL en Afrique et à travers le monde, tout en inspirant les jeunes africains grâce à la pratique du basketball.

“Je suis très heureux de travailler avec Luol, qui vient d’endosser son nouveau rôle d’ambassadeur international pour la BAL” a dit Amadou Gallo, président de la BAL. “Il a toujours été un grand leader et un exemple inspirant. Son merveilleux parcours dans le basket-ball inclus notamment une carrière longue de 15 années en NBA, ponctuée de deux sélections All-Star et d’une participation aux Jeux Olympiques 2012. Depuis 2011, Luol a contribué activement à nos efforts dans le développement de la jeunesse. Il a participé à beaucoup de nos initiatives à travers le continent. Nous avons hâte de travailler avec lui afin de faire de la BAL une ligue de niveau mondiale.”

“Je suis honoré de représenter la BAL en tant qu’ambassadeur international”, a dit Luol Deng. “Nous avons beaucoup d’incroyables talents en Afrique et je suis vraiment à l’idée de voir ces derniers s’exploiter dans notre nouvelle ligue. J’attends avec impatience de pouvoir suivre quelques-uns des meilleurs clubs africains dès que la saison inaugurale commencera, le mois prochain, et d’aider la BAL à étendre son empreinte à l’échelle mondial.”

Né à Wau, au Soudan du Sud, Deng a été drafté en 7ème position par les Phoenix Suns en 2004, puis tradé aux Chicago Bulls, pour qui il a joué de 2004 à 2014. Il a aussi joué pour les Cleveland Cavaliers (2014), les Miami Heat (2014-16), les Los Angeles Lakers (2016-18) et les Minnesota Timberwolves (2018-19), avant de signer un “one-day contract” avec les Chicago Bulls afin de prendre sa retraite en tant que Bull au terme de la saison NBA 2019-2020.

Luol Deng est double All-Star NBA (2012 et 2013). Il a reçu en 2007 le prix NBA de la Sportivité et a été nommé en 2005 dans l’équipe première des All-Rookie.

Luol Deng était aussi membre de l’équipe national de Grande-Bretagne durant les JO de Londres, en 2012, et capitaine de la Team Africa aux NBA Africa Games de 2015 et 2017. Il participe fréquemment aux initiatives de développement des jeunes en Afrique, y compris avec Basketball Without Borders (BWB) Africa. Il a enfin été élu Président de la Fédération de Basketball du Soudan du Sud en novembre 2019.

La saison inaugurale de la BAL aura lieu au Caire (Egypte), à Dakar (Sénégal), à Lagos (Nigeria), à Luanda (Angola), à Rabat (Maroc) et à Monastir (Tunisie). Kigali (Rwanda) accueillera les toutes premières Playoffs et Finals. NIKE et Jordan Brand seront les équipementiers officiels sur les terrains de la nouvelle ligue professionnelle.

Des informations complémentaires concernant la BAL seront dévoilées dans les jours à venir.

