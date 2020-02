L’inclusion financière en Afrique de l’Ouest prend de l’ampleur

Aella a eu un impact visible sur la vie de plus de 300 000 emprunteurs à travers son service directe aux consommateurs, qui ont désormais accès à des produits financiers simples, et soutenu par les employeurs

LAGOS, Nigeria, 10 février 2020/ — Axée sur l’amélioration de l’inclusion financière du segment à faible revenu de l’Afrique de l’Ouest, une start-up nigériane de fintech, Aella a levé un cycle de financement de 10 millions de dollars auprès de HQ Financial Group (HQF société privée basée à Singapour spécialisée dans la science des nouveaux matériaux, semi-conducteurs et l’investissement financier de blockchain. Ce cycle de financement par emprunt est la deuxième augmentation d’Aella et renforcera l’engagement de la société à servir la population sous-bancarisée en Afrique de l’Ouest et sur d’autres marchés émergents.

Aella a été fondée fin 2015 par Akin Jones, PDG (à droite) et Akanbi Wale, CTO (à gauche) à Lagos, au Nigéria, et est restée déterminée à créer un crédit digne de confiance pour les marchés émergents en se concentrant initialement sur le Nigéria et les Philippines, où la société est autorisé à fonctionner. Aella a eu un impact visible sur la vie de plus de 300 000 emprunteurs à travers son service directe aux consommateurs, qui ont désormais accès à des produits financiers simples, et soutenu par les employeurs.

Pour des millions de ménages pauvres et à faible revenu, d’entrepreneurs et d’entreprises naissantes en Afrique de l’Ouest sans accès aux institutions financières, les micro-prêts fintechs comme Aella offrent une gamme plus large de produits financiers – épargne, assurance, paiements et prêts spécialisés, qui s’est efforcé de sortir la population de la pauvreté. Aella prévoit d’utiliser ce financement pour étendre ses opérations de prêt et étendre sa base de produits aux paiements.

« Le manque d’accès au crédit et aux services financiers a été le principal obstacle à la croissance des MPME et à la réduction de la pauvreté dans plusieurs économies émergentes. L’engagement d’Aella à fournir un crédit digne de confiance à des millions de personnes sur les marchés émergents du monde améliore l’inclusion financière, permettant l’expansion des MPME et accélérant la croissance économique et cette augmentation nous permettra d’étendre rapidement notre expansion à travers l’Afrique », a déclaré le PDG d’Aella, Akin Jones.

Aella investira également dans de nouveaux produits, y compris un marché de prêt basé sur la blockchain appelé Creditcoin, pour renforcer la solvabilité des emprunteurs et aider à l’acquisition d’un million d’utilisateurs supplémentaires d’ici la fin de 2020, ce qui en fera le plus grand projet de services financiers soutenu par la blockchain qui est actuellement opérationnel.

« Nous construisons une application unique pour toutes les transactions en partenariat avec les leaders de l’industrie réglementée pour aider à distribuer les produits plus rapidement, mieux et moins cher aux utilisateurs au Nigeria et sur les marchés que nous prévoyons de lancer. Cette application permettra aux utilisateurs d’accéder à plusieurs services financiers à faible coût par rapport à ce qui est actuellement disponible sur le marché », a ajouté Jones.

Sun Han Gyu, président-directeur général de HQ Financial Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat avec Aella Credit qui contribuera de manière significative à la prolifération des services de microcrédit aux populations africaines défavorisés qui ne peuvent pas accéder aux services bancaires. HQF est impressionné par sa croissance exceptionnelle avec un taux de défaut très bas dans le secteur du micro-crédit au Nigeria et attend avec impatience, grâce à cet investissement initial de 10 millions de dollars, de nouvelles opportunités de croissance en Afrique et en Asie du Sud ». HQF a déployé plus de 70 millions de dollars d’investissements depuis 2015.

Aella avait auparavant levé un financement de démarrage de 2 millions de dollars dans le cadre du programme de démarrage américain dénommé Y Combinator auprès des investisseurs, notamment Micheal Seibel de Y Combinator, Brian Armstrong de Coinbase, Bill Paladino (ancien directeur de Naspers eCommerce), Tae Oh, Shawntae Spencer (ancien demi de coin de San Francisco49ers). Cornerback), VY Capital, 500 Startups, Gluwa et d’autres, ce qui lui a permis d’investir dans la numérisation et la technologie.

Au cours des deux dernières années, la société a réalisé une croissance significative avec une croissance composée annuelle du nombre d’utilisateurs de 674% sur 2 ans, une augmentation de plus de 193% des revenus et un taux de défaut à un chiffre. Aella a également été reconnue par Amazon comme l’une des principales organisations financières au monde, pionnière dans l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour l’authentification des clients et l’évaluation du crédit.

Cette augmentation marque la conclusion de l’évolution de la start-up vers une plate-forme de prêt et de paiement à service complet, prête à jouer un rôle plus important dans la fourniture d’un large éventail de services financiers à travers l’Afrique. Aella se concentre sur l’expansion en Afrique et en Asie du Sud-Est, permettant aux utilisateurs d’accéder à une large gamme de services financiers rapides, pratiques et sécurisés. L’application de la société permettra aux utilisateurs d’avoir accès à des prêts, d’investir en toute sécurité, de plans d’assurance abordables, de paiements de factures et de transferts d’argent entre pairs.

