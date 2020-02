Les populations de Jacqueville invitées à être unies dans la diversité pour une Côte d’Ivoire de paix

APA-Jacqueville (Côte d’Ivoire) – Le ministre ivoirien auprès du premier ministre chargé de la coordination des grands projets Claude Isaac Dé a invité les populations et cadres de Jacqueville dans le Sud du pays à être unis dans la diversité pour une Côte d’Ivoire de paix, indique une note d’information transmise dimanche à APA.

« Nous devons faire prévaloir les valeurs essentielles qui sont : l’unicité dans la diversité, la solidarité, la cohésion sociale, l’engagement au travail, le respect mutuel pour une Côte d’Ivoire de justice, de paix, de tolérance, de pardon, d’équité et de prospérité » a déclaré M. Dé qui s’exprimait lors d’une cérémonie de distinction des cadres de cette localité organisée dans le village d’Avagou.

Poursuivant, il a insisté sur la nécessité de cultiver la paix et le dialogue dans le pays et à « bannir les maux qui détruisent la cohésion sociale ». « Soyons des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien commun et non pour leur propre intérêt. Soyons des hommes et des femmes qui réalisent l’unité en respectant la diversité d’opinion », a-t-il conseillé.

A cette occasion le professeur Pierre Yourougou, un cadre de la région de Jacqueville a été désigné lauréat du prix « Cadre d’Or», une distinction décernée par une structure de communication locale pour « son engagement sans relâche pour le développement » de cette région.

Le professeur Pierre Yourougou, souligne la note, s’est félicité du choix porté sur sa personne et a saisi cette tribune pour rendre un vibrant hommage à la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté qui est une « fille » de cette région pour son amour pour le travail et l’excellence qu’elle incarne.

Aussi, a-t-il traduit sa gratitude à l’endroit du ministre Claude Isaac Dé « qui reste un modèle pour la jeunesse, pour son leadership et son engagement pour le développement de la région».

