Comment avoir des yeux bleus, verts ou noisettes en seulement 45 minutes

Il est désormais possible de changer la couleur de ses yeux en 45 minutes grâce à Francis Ferrari, un chirurgien ophtalmologue strasbourgeois. Il vous faudra tout de même débourser 7 200€. La société française d’ophtalmologie lance une mise en garde.

Francis Ferrari, chirurgien ophtalmologue strasbourgeois, a inventé il y a 7 ans une technique permettant de changer de façon permanente la couleur de l’iris et donc des yeux. Jusque-là, il existait deux techniques pour arriver à ce résultat, la dépigmentation de l’iris au laser et l’implant d’une lentille dans la cornée, mais ces deux méthodes pouvaient entraîner de graves effets secondaires. Grâce à cette nouvelle technique consistant à injecter un pigment naturel dans la cornée, le chirurgien affirme que, « les seules complications que j’aie vues, ce sont des légers éblouissements et une sécheresse temporaire ».

La demande la plus courante est d’avoir les yeux bleus, le passage de brun à bleu représente 50% de sa clientèle, l’autre partie souhaite passer au vert ou au brun clair. Comme le dit Francis Ferrari : « De toute façon, je n’ai pas de pigment foncé ». Cette opération fait de plus en plus d’émules, profitant de l’explosion du marché de la chirurgie esthétique qui devrait tripler en 10 ans selon les professionnels du secteur.

Déconseillé par les ophtalmos

Cette opération reste tout de même déconseillée par la Société française d’ophtalmologie. Son président, le professeur Laurent Kodjikian, met en garde « On ne peut pas la recommander et, à titre personnel, je la déconseille formellement ».

Il appuie en particulier sur les complications qui peuvent faire suite à ce type d’intervention comme la perte d’efficacité de la pupille ou la difficulté de réaliser ensuite les examens de l’œil. Pour lui changer la couleur de son regard reste très accessoire : « On n’a que deux yeux dans la vie et ils ne se changent pas ! »

Pour cette opération ne durant que 45 minutes, il vous faudra tout de même débourser la coquette somme 7 200€.

Source : LaDepeche.