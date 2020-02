Affi N’Guessan a rencontré Blé Goudé à LA Haye, selon son parti

ABIDJAN, 08 février 2020 -[ALERTE INFO]- Le président contesté du Front populaire ivoirien (FPI), Pascal Affi N’Guessan, a rencontré vendredi à la Haye, l’ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé « pour lui témoigner sa solidarité dans les difficiles épreuves qu’il a traversées », selon une note de la frange du parti qu’il dirige.

« Présent à La Haye dans le cadre du procès » de Laurent Gbagbo, « ce vendredi 7 février, de 16h à 18h, le président du FPI a tenu à rendre une visite de compassion à Charles Blé Goudé, pour lui témoigner sa solidarité et celle du (parti) dans les difficiles épreuves judiciaires et pénitentiaires qu’il a traversées et qu’il continue de subir avec » l’ex-président, « en dépit de leur acquittement », indique une note signée secrétaire général adjoint chargé de la communication et marketing politique du FPI Jean Bonin Kouadio.

« Les deux personnalités ont passé en revue l’actualité politique et sociale de la Côte d’Ivoire (et) souhaité que la paix et la réconciliation dans le pays ne soient pas qu’un vain slogan politique, mais se traduisent par des actions concrètes en faveur du rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de (la) nation », précise le communiqué.

Pascal Affi N’Guessan « a annoncé qu’il entreprendra des démarches auprès des plus hautes autorités de l’Etat afin de leur proposer un plan inclusif de réconciliation nationale », ajoute le texte.

Cette rencontre intervient un mois après celle avec le fondateur du parti Laurent Gbagbo, avec qui il était en froid depuis le début de la crise interne au FPI.

M. Affi N’Guessan avait exprimé son désir d’être « le colistier » de M. Gbagbo s’il décidait de faire acte de candidature pour la présidentielle d’octobre.

EFI