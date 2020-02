Un séminaire pour renforcer l’autonomisation des femmes africaines s’ouvre lundi à Abidjan

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Un séminaire régional de haut niveau portant sur le renforcement de l’autonomisation politique, socioéconomique et culturelle des femmes africaines à la lumière des principes de gouvernance publique responsable (GPR) s’ouvre lundi à Abidjan, indique une note d’information transmise samedi à APA.

Initiée par le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement (CAFRAD) et ses partenaires, cette rencontre vise à mettre en place une stratégie concertée en vue de la création de mécanisme d’encadrement à l’échelle régionale pour faciliter une meilleure implication de la femme dans la vie politique, socio-économique et culturelle dans son pays et sur le continent.

En d’autres termes, ces assises ont pour objectif de renforcer les capacités des femmes afin qu’elles prennent une part plus active dans le processus de transformation de leur pays respectif.

Plusieurs activités dont des panels thématiques, des rencontres B To B et des ateliers sont au menu de ce conclave qui durera soixante-douze heures, soit du 10 au 12 février 2020.

Plusieurs catégories sociales sont attendues à ces assises dont des ministres en charge des conditions féminines et des domaines similaires, des hauts fonctionnaires de la fonction publique concernés par le rôle des femmes dans l’administration publique et la gouvernance, des responsables des associations des femmes, des chercheurs et toutes autres personnes intéressées par ces problématiques.

Le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement (CAFRAD) est une organisation intergouvernementale panafricaine basée à Tanger au Maroc. L’Ivoirienne Dr Fatoumata Traoré-Diop est membre du Comité consultatif international de ce Centre.

