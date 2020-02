Des avocats français de Soro à Abidjan annoncent la saisine d’institutions internationales

APA-Abidjan (Côte d’Ivoire) – Trois avocats Français de Guillaume Soro et de 18 de ses proches détenus en Côte d’Ivoire, ont annoncé vendredi à Abidjan la saisine d’institutions européennes et internationales pour dénoncer des procédures et détentions « arbitraires » impliquant leurs clients.

« Nous avons saisi en urgence le Groupe de travail sur la détention arbitraire à Genève au nom de 19 personnes» dont Guillaume Soro, ex-président de l’Assemblée nationale, a dit William Bourdon, qui conduisait une délégation composée de Me Céline Mokrane et Me Vincent Brengarth du barreau de Paris.

Selon Me Mokrane, le Groupe de travail sur la détention arbitraire (rattaché à l’ONU) a été saisi le lundi dernier « en urgence ». Cette instance comprenant des juristes de haut niveau, peut dans sa décision « sanctionner la Côte d’Ivoire pour de graves mépris d’un procès équitable ».

Me Bourdon a également fait savoir que différents rapporteurs spéciaux et organismes seront saisis dans les jours qui viennent, entre autre, l’Union interparlementaire internationale qui peut prendre une résolution au profit des élus du peuple s’ils ont été jetés en prison au mépris de la Constitution et de la loi.

Il a annoncé un mémoire synthétisant l’ensemble de ces violations qui devrait être adressé aux principaux décideurs européens, aux institutions européennes et internationales : Parlement européen, Conseil de l’Europe, Union européenne et la Commission des Affaires étrangères du Sénat.

Les avocats français du Conseil de M. Soro ont visité des détenus dans des prisons. Me Céline Mokrane qui a rencontré Simon Soro, frère cadet de Guillaume Soro, a dénoncé une « procédure exceptionnelle à bien d’égards » et des « conditions indignes de détention ».

Elle a annoncé par ailleurs la saisine du Groupe de travail sur la disparition forcée. Cette requête va concerner M. Guy Logbo le jeune frère de l’épouse de M. Soro arrêté avec le gardien et dont la destination reste inconnue.

Me Vincent Brengarth qui a eu contact avec Rigobert Soro, a dit que ce commissaire de police proche de M. Soro, se trouve en prison sans comprendre les raisons ». Son interpellation est intervenue le 30 décembre 2019, une semaine après l’arrestation de pro-Soro accusés de complot contre l’Etat.

Jeudi, Me William Bourdon, a rapporté avoir assisté M. Kamaraté Souleymane Koné, entendu par le doyen du juge d’instruction sur les faits de recel, blanchiment et détournement de deniers publics, avant d’ajouter qu’ il a été « inculpé » par les conseillers de la Cour de cassation commis.

Pour Me bourdon, ce dossier révèle « une servitude de la justice au pouvoir politique, et cette servitude dans ce dossier a atteint une magnitude et une intensité exceptionnelle», tout en faisant observer que l’avocat est un « bouclier contre l’arbitraire».

Par mis les détenus, figurent cinq députés, poursuivis pour atteinte à l’autorité de l’Etat et divulgation de fausses nouvelles. M. Soro, lui, est visé par les chefs d’accusation de recel, blanchiment et détournement de deniers publics, puis de complot contre l’autorité de l’Etat.

Me William Bourdon a eu à intervenir dans l’affaire des biens mal acquis à Paris. Il a déjà travaillé sur des dossiers en Afrique. Lui et son équipe retournent ce vendredi sur la France.

AP/ls/APA