Le mandat d’arrêt contre Soro « n’a aucune chance de bénéficier de l’adoubement d’Interpol » (avocat)

Abidjan, 07 février 2020 -[ALERTE INFO]- Le mandat d’arrêt contre l’ex-président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro « n’a aucune chance de bénéficier de l’adoubement d’Interpol », a affirmé l’un de ses avocats français Me William Bourdon qui a dénoncé son « caractère grossier », lors d’une conférence de presse vendredi à Abidjan.

Le mandat d’arrêt « n’a aucune chance de bénéficier de l’adoubement d’Interpol » en raison de son « caractère grossier », a déclaré Me Bourdon, aux côtés de neufs autres avocats ivoiriens et français.

Il a évoqué « la vacuité des dossiers » et l’inexistence « des charges » contre son client.

« Tous les principes d’un procès équitable ont été piétinés », a dénoncé Me Bourdon qui a rappelé la saisie du groupe de travail sur la détention arbitraire au nom de Guillaume Soro et 18 proches et de l’union interparlementaire internationale.

Les avocats ivoiriens de M. soro ont aussi saisi la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples pour « constater les graves violations des droits de l’Homme ».

Visé par un mandat d’arrêt international pour « présomptions graves de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national », M.Soro, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre, est retourné en Europe après son retour manqué.

Le 23 décembre 2019, date du retour manqué de M. Soro en Côte d’Ivoire, 15 proches de Guillaume Soro dont cinq députés ont été interpellés au siège de leur mouvement Générations et peuples solidaires (GPS) à Cocody (Est d’Abidjan) après une conférence de presse.

Donnant des nouvelles de ces personnes dont le frère de l’ex-président de l’Assemblée Simon Soro, détenu dans des « conditions difficiles », Me Céline Mokrane a fait savoir qu’ils ont « une très grande force, ne se sentent pas affaiblis et ne lâcheront rien ».

