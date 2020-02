Le Franco-ivoirien Tidjane Thiam quitte le Crédit Suisse

Abidjan, 07 février 2020 -[ALERTE INFO]- Le Franco-ivoirien Tidjane Thiam, 57 ans, a rendu sa démission du poste de directeur général du Crédit Suisse qu’il occupait depuis cinq ans, a annoncé vendredi le groupe bancaire, dans un communiqué.

« Le conseil d’administration, lors de sa réunion du 6 février, a accepté la démission de Tidjane Thiam en tant que directeur général du Groupe, avec effet le 14 février. Il quittera ses fonctions après la présentation des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 », indique la note, ajoutant que Thomas Gottstein a été nommé pour lui succéder.

Le président du conseil d’administration, Urs Rohner, a souhaité « tout le succès possible pour (les) projets futurs » de M. Thiam, évoquant son « énorme contribution au Crédit Suisse », qui « tient une base très solide et est revenu avec succès au profit » sous sa gestion.

« Je suis fier de ce que l’équipe a accompli pendant mon mandat. (…) Nous avons développé notre principale franchise de gestion de patrimoine, dynamisé nos activités sur les marchés mondiaux et poursuivi une approche régionale sur mesure de la couverture client », a pour sa part déclaré le directeur général sortant, selon le communiqué.

Eclaboussé depuis plusieurs mois par une affaire d’espionnage, Tidjane Thiam a assuré qu’il n’avait « aucune connaissance de l’observation de deux anciens collègues » dont l’ancien responsable de la gestion de fortune Iqbal Khan, débauché par leur principal concurrent UBS.

« Cela a sans aucun doute perturbé le Crédit Suisse et provoqué de l’anxiété et des blessures. Je regrette que cela se soit produit et cela n’aurait jamais dû se produire », a poursuivi M. Thiam à ce sujet.

MYA