Le soutien de Bédié à Gbagbo et Blé Goudé « est sans ambiguïté. » (Bendjo)

Abidjan, 06 février 2020 -[ALERTE INFO]- L’ancien maire de la Commune du Plateau (centre des affaires d’Abidjan) Noël Akossi Bendjo, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a affirmé jeudi que le soutien du président de sa formation Henri Konan Bédié à l’ex-président Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé « est sans ambigüité », en marge d’une audience à la Cour pénale internationale (CPI) pour examiner les conditions de liberté des deux hommes.

M. Bendjo, « porteur des salutations » de M. Bédié à MM. Gbagbo et Blé Goudé a exprimé le soutien total du président du PDCI aux deux hommes, dans une audience pour statuer sur le maintien ou non des conditions de liberté imposées à l’ex-président ivoirien et son ex-ministre Charles Blé Goudé depuis leur acquittement par la Cour en 2019.

Le « soutien » de Henri Konan Bédié à MM. Gbagbo et Blé Goudé « est total et sans ambigüité en ce moment d’injustice qui leur est imposée », a affirmé Noël Akossi Bendjo.

Aux côtés des cadres du Front populaire ivoirien (FPI) et de la plateforme d’opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), M. Bendjo a expliqué que leur mobilisation à la CPI pour assister à l’audience visait à « réclamer le retour » en Côte d’Ivoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

Pour lui, la Côte d’Ivoire ne peut pas « gagner le défi » de la réconciliation si » les deux hommes sont hors du pays.

Alors que la représentante légale des victimes Paolina Massida et les avocats de l’Etat de Côte d’Ivoire ont appelé es juges à maintenir les restrictions à la liberté de l’ancien président ivoirien, ses avocats ont demandé à la Cour « d’ignorer les observations de la Côte d’Ivoire ».

