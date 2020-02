05 Février 2020 – Economie, santé et culture au menu des quotidiens marocains

APA-Rabat (Maroc) – Les quotidiens marocains parus ce mercredi traitent de nombreux sujets notamment le programme de développement de la ville d’Agadir, le secteur touristique, Coronavirus, les sanctions imposées à Maroc Telecom et le Salon international du Livre de Casablanca

+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a présidé, mardi, la cérémonie de lancement du Programme de développement urbain d’Agadir (2020-2024), un projet structurant qui amorce une nouvelle étape dans la promotion du rôle de la ville en tant que pôle économique intégré et locomotive de toute la région.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 6 milliards de dirhams, le programme de développement urbain d’Agadir vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.

+L’Economiste+ relève que malgré des faiblesses structurelles, le Maroc tient ses positions sur le marché mondial du tourisme. Le tableau de bord 2019 est historique: 12,9 millions de touristes (+5,2%), près de 80 milliards de DH de recettes en devises et 25 millions de nuitées dans l’hôtellerie classée.

Les nuitées marquent une progression de 5% malgré une hausse des capacités. Voilà qui contredit la thèse des hôteliers qui prônait une pause de l’investissement à Marrakech au motif que de nouvelles capacités fragiliseraient les hôtels existants.

La durée de séjour moyenne oscille entre 1 et 5 nuits selon les régions. Agadir ayant la durée plus élevée avec 5 nuitées, suivie de Marrakech (3 nuitées). Puis 2 nuitées pour Fès, Tanger et Rabat. Le poids économique du tourisme est incontestable: 750.000 emplois directs et plus de 2,5 millions indirects, 7% du PIB, 80 milliards de DH de recettes (en devises) et 29% des exportations de services.

+Aujourd’hui Le Maroc + indique que l’OMS estime que le Maroc dispose des compétences techniques pour réaliser le diagnostic du nouveau coronavirus2019-nCoV, au niveau de plusieurs de ses laboratoires nationaux.

Celle-ci a fait savoir sur son site web que les kits nécessaires ont été pourvus en quantité suffisante et un approvisionnement plus conséquent est prévu dans deux à trois semaines. L’OMS a également fait savoir qu’elle soutient le Maroc dans la préparation à une éventuelle expansion de l’épidémie, en fournissant des tests et en apportant d’autres formes d’appui technique, en vue de mettre en œuvre son plan national de veille et de riposte à la maladie due au 2019nCov.

+Al Bayane+ note que la sanction surprise de Maroc Telecom par l’ANRT a impacté rapidement la Bourse de Casablanca. En effet, le titre de Maroc Telecom, le seul opérateur des télécommunications côté à la place casablancaise, a accusé lundi dernier, une baisse de 7,52% pour passer le cours à 143,8 DH au lieu de 155,5 DH la veille.

C’est la plus forte baisse journalière pour cette entreprise.Et comme Maroc Telecom est l’une des valeurs qui pèse lourd dans le marché boursier puisqu’elle représente 20% de l’indice général du marché, son déclin a impacté systématiquement le MASI. Ainsi, le marché actions a chuté de 1,94% ce qui a fait baisser la performance annuelle à 0,96%.

+L’Opinion+ fait savoir que le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) ouvrira ses portes au public ce vendredi jusqu’au 16 février. Rendez-vous attendu par les professionnels de l’édition, le salon 2020 devrait réunir quelque 703 exposants, issus de plusieurs continents.

Invitée d’honneur de la 26ème édition du Salon du livre de Casablanca, la Mauritanie sera présente à travers 11 maisons d’édition, plusieurs écrivains et personnalités du monde de la culture.

