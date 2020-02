« Personne ne peut nous battre » (Ouattara)

Abidjan, 02 février 2020 -[ALERTE INFO]- Le président ivoirien Alassane Ouattara, a affirmé dimanche à Abidjan que personne ne peut battre son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) à la présidentielle d’octobre, car il est le seul « qui couvre l’ensemble du territoire national », lors d’une cérémonie de présentation de vœux.

« Personne ne peut nous battre. Nous allons gagner au premier tour », a dit M. Ouattara, soulignant que sa formation politique « a 153 sur 255 députés, 128 mairies sur 201 sur l’ensemble du territoire, 24 régions sur 31 » au total, face à des milliers de militants.

Il s’est dit convaincu d’une « victoire certaine (…) comme en 2015 », dénonçant des « manœuvres » d’opposants qu’il soupçonne d’avoir « peur d’aller aux élections » le 31 octobre, face à « la force » de son parti, « le seul qui couvre l’ensemble du territoire national ».

« Je suis un peu surpris. Tout a bien marché en 2015, j’ai été élu à plus de 80%. Mais aujourd’hui, on dit que rien ne va. (…) ça ne va pas pour eux mais ça va pour les Ivoiriens et la Côte d’Ivoire va bien », a poursuivi le chef de l’Etat, par ailleurs président du RHDP.

Estimant que « les Ivoiriens sont contents de la manière dont la Côte d’Ivoire est gérée », Alassane Ouattara a comparé le parti présidentiel à « un bateau qui longe le fleuve tranquillement (…), sûr d’arriver à bon port, c’est-à-dire pas seulement en 2025, mais en 2030, en 2035, en 2040 ».

Le RHDP, né de la fusion de partis membres de l’ex-coalition au pouvoir, revendique plus de 3,7 millions de militants.

MYA