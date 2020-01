Les élections de 2020 évaluées à 75 milliards FCFA

Abidjan, 31 janvier 2020 – 11H50 GMT [ALERTE INFO] – En Côte d’Ivoire, les élections de 2020 sont évaluées à 75 milliards Fcfa, a indiqué le ministre de l’Economie Adama Coulibaly à une cérémonie jeudi.

Les élections seront financées « sur le budget de l’Etat à concurrence de 75 milliards Fcfa en 2020 et 12,9 milliards Fcfa en 2021 », a fait savoir M. Coulibaly.

Il s’exprimait lors d’une cérémonie de signature d’un projet d’appui aux élections en Côte d’Ivoire avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Ce projet vise à appuyer la Commission électorale indépendante (CEI) en vue de « couvrir un certain nombre de besoins spécifiques essentiels (à) l’institution », selon le président Ibrahime Coulibaly-Kuibiert.

Il s’agit du renforcement des capacités des ressources humaines et des moyens logistiques, l’amélioration de l’accessibilité aux informations par le développement d’une stratégie de communication plus pertinente et la mise en place d’un mécanisme de prévention et de gestion des violences électorales éventuelles, a ajouté M. Coulibaly-Kuibiert.

EFI