Sucre : signature d’un contrat entre l’Etat et les sociétés pour atteindre l’autosuffisance

Abidjan, [ALERTE INFO] – Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Sidi Tiémoko Touré a annoncé mercredi à Abidjan la « signature d’un contrat sur cinq ans avec les sociétés sucrières » pour entre autres « améliorer leur compétitivité et atteindre l’autosuffisance en sucre », à l’issue d’un conseil des ministres.

« Le conseil a arrêté la signature d’un contrat entre l’Etat et les sociétés sucrières sur une période de cinq ans à travers laquelle elles devront s’engager à réaliser des investissements nécessaires pour augmenter leur capacité, améliorer leur productivité et compétitivité et réaliser l’autosuffisance pour garantir des prix compétitifs dans le cadre de la lutte contre la vie chère », a annoncé M. Touré.

Il a évoqué les résultats d’une étude qui relève la « baisse de compétitivité » du secteur en mettant « essentiellement l’accent sur le faible niveau des investissements réalisés » par les opérateurs de la filière et « les coûts de production élevés » du sucre en Côte d’Ivoire en « dépit des chiffres d’affaires » de ces entreprises en « constantes augmentation ».

Le gouvernement selon son porte-parole « maintient la mesure d’interdiction des importations du sucre durant cette période », et indique qu’elles seront de « façon spéciale, réalisées exclusivement par les sociétés sucrières pour couvrir 50% des besoins des entreprises industrielles et la différence sera fourni par les sociétés locales ».

« L’ensemble des ministres concernés a été instruit à l’effet de mettre en place un mécanisme de contrôle et de suivi pour assurer la mise en œuvre de ces mesures », a terminé M. Touré.

« Diligenté » par le gouvernement, cette étude qui a pour objectif « d’étudier la rentabilité globale et le niveau de compétitivité des entreprises sucrières ivoiriennes, à partir d’une analyse de la structure des prix et de l’évaluation à l’importation », a été réalisée par la cellule d’analyse de politique économique du Centre ivoirien de recherche économique et sociale « appuyé » par une équipe de consultants internationaux.

Selon un rapport au premier trimestre de 2019, la production locale de sucre avait affiché 108.008 tonnes contre 110.613 tonnes de janvier à mars l’année précédente, en baisse de près de 2.600 tonnes.

Plafonné à 740 Francs CFA par le gouvernement ivoirien en janvier 2018, le sucre, denrée de grande consommation en Côte d’Ivoire s’acquiert entre 800 et 900 Francs CFA.

DAB