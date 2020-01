Coronavirus : « aucun cas n’a été notifié », assure le ministère de la Santé

Ouagadougou, [ALERTE INFO] – Le ministère burkinabé de la Santé a assuré mercredi à Ouagadougou qu »’aucun cas » de contamination de Coronavirus, épidémie apparue en chine en janvier « n’a été notifié (à ce jour) au Burkina Faso », dans une note.

« Aucun cas (de contamination de Coronavirus) n’a été notifié au Burkina Faso » à ce jour, a fait savoir le ministère de la Santé, expliquant que « la maladie se manifeste par des signes de type grippal tel que la fièvre, la toux, les douleurs articulaires, la fatigue, l’essoufflement etc ».

« Il est recommandé a toute personne ayant séjourné dans les pays à risque et présentant ces signes de se rendre dans le service de santé le plus proche », a ajouté le ministère, assurant que « le diagnostic de cette maladie est possible au Burkina Faso au niveau du laboratoire national de référence grippe à Bobo-dioulasso ».

« Il n’existe pas de traitement spécifique », a prévenu le ministère qui a indiqué cependant que « des dispositions sont prises au niveau des points d’entrées terrestres, ferroviaires et aéroportuaires » en vue d’intercepter la maladie avant toute propagation au Burkina.

Près de 2.000 cas de contamination au coronavirus et 56 morts ont été recensés en Chine depuis le début de l’épidémie qui s’est propagée à l’échelle mondiale.

DNG