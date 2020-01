Ouattara m’a « imposé un bras de fer » (Soro)

Abidjan [ALERTE INFO] – L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro, poursuivi pour atteinte contre l’autorité de l’Etat de Côte d’Ivoire, a affirmé mardi à Paris que le chef de l’Etat Alassane Ouattara, son ancien allié politique, lui a « imposé un bras de fer » depuis son retour manqué en Côte d’Ivoire, face à la presse française.

« M. Ouattara m’a imposé un bras de fer » et contraint à être « exilé », a affirmé M. Soro, promettant de saisir « les juridictions sous-régionales, ainsi que les Nations-Unies pour que (ses) droits soient respectés » face à la « persécution judiciaire » dont il dit être « victime ».

En déplacement à Londres où il a participé au Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement, le chef de l’Etat ivoirien a évoqué jeudi l’état de ses relations avec Guillaume Soro, un « fils qui a beaucoup appris à (ses) côtés« , dans une interview accordée à la BBC.

« Heureusement que je suis son fils. Si je ne l’étais pas, je serais peut-être pendu sur un croc de boucher », a réagi l’ex-président de l’Assemblée nationale, qui a exprimé sa « profonde déception » vis-à-vis de son ancien mentor accusé de « reconduire (certaines) pratiques », comme des « arrestations arbitraires ».

« J’ai quand même deux jeunes frères, de même père et même mère qui sont tenus otages. Ils ne sont pas politiques, on les a pris juste pour faire pression sur ma personne. De telles pratiques, il faut l’avouer, nous les découvrons avec M. Ouattara et c’est quelque chose de surprenant », a poursuivi Guillaume Soro.

Candidat déclaré à la présidentielle d’octobre, M. Soro, dont une quinzaine de proches ont été écroués depuis son retour manqué en Côte d’Ivoire le 23 décembre 2019, risque la prison à vie pour « tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national » ivoirien.

