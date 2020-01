Soro accuse Ouattara de l’avoir « berné » après avoir « pris des engagements » en 2006

Abidjan, 28 janvier 2020 – 16H57 GMT [ALERTE INFO] – L’ex-président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a accusé mardi à Paris le chef de l’Etat Alassane Ouattara de l’avoir “berné” après avoir “pris des engagements” envers lui en 2006 dont la promesse de “lui succéder” après deux mandats à la tête de la Côte d’Ivoire, soit en 2020, à une rencontre avec la presse française.

« M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que s’il gagnait l’élection (en 2010) je devais être son premier ministre pendant un mandat c’est-à-dire cinq ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et (le) raccourcir à 11 mois », a dit M. Soro, citant l’ex-président burkinabè Blaise Compaoré et « un guide religieux ivoirien » comme témoins.

Il a ajouté qu’il devait également « être le N°2 » du Rassemblement des républicains (parti d’origine de M. Ouattara) car « le poste de vice-président du RDR créé en 2008 (lui) était réservé », puis « succéder » au président après deux mandats, « comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré ».

« Sur les trois engagements pris, le premier n’a pas été respecté, le second (aussi) et visiblement le troisième ne le sera pas non plus », a poursuivi Guillaume Soro, en rupture de ban avec son ex-allié depuis plus d’un an.

M. Soro a rappelé que les faits se sont déroulés « en 2006 », un an avant qu’il ne devienne le Premier ministre de Laurent Gbagbo (adversaire politique d’Alassane Ouattara) tout en assurant « le deal (n’induisait) pas de frauder à l’élection présidentielle » de 2010.

« Si j’en avais eu un seul instant l’intention, les Nations-Unies ne m’auraient pas laissé faire. Ça ne remet pas en cause la crédibilité de l’élection de 2010 » s’est-il défendu, confirmant qu’Alassane Ouattara « a bel et bien été élu ».

Visé par un mandat d’arrêt international pour tentative de déstabilisation en Côte d’Ivoire, Guillaume Soro, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre, risque la prison à vie.

MYA