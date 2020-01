Ouattara « n’a pas l’intention d’organiser l’élection », selon Soro

Abidjan, 28 janvier 2020 – 16H17 GMT [ALERTE INFO] – L’ex-président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro a reproché au chef de l’Etat Alassane Ouattara qui a décidé se prononcer en juillet sur son éventuelle candidature à la présidentielle d’octobre 2020, de ne pas avoir « l’intention d’organiser l’élection », lors d’une rencontre avec la presse française.

« Quand j’entends M.Ouattara dire qu’il donnera sa décision en juillet, cela veut dire qu’il n’a pas l’intention d’organiser l’élection. Vous croyez qu’en trois mois, on pourra organiser » le scrutin, a estimé M. Soro.

Le 22 janvier, Alassane Ouattara avait indiqué qu’il prendra sa décision concernant son éventuelle candidature en juillet, dans une interview à la BBC.

Pour Guilaume Soro, l’actuel président « est en train de dire ou vous me laissez me présenter et l’élection aura lieu ou vous ne me laissez pas et alors il n’y aura pas d’élection en Côte d’Ivoire ».

Face à la presse française, M.Soro, candidat déclaré à la présidentielle d’octobre, a accusé M. Ouattara de vouloir l’écarter parce qu’il est « le favori » selon « les sondages ».

Concernant la modification annoncée de la Constitution, il a dit être « contre » le projet.

« Je suis contre toute tentative de tripatouillage de la Constitution à sept mois » de l’élection, a affirmé l’ex-président de l’Assemblée, ajoutant que « c’est de la forfaiture ».

Visé par un mandat d’arrêt international pour « présomptions graves de tentative d’atteinte contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national », Guillaume Soro est retourné en Europe après son retour manqué à Abidjan le 23 décembre 2019.

« Nous allons nous organiser pour que mon entrée soit possible en Côte d’Ivoire. Je suis confiant que je rentrerai dans mon pays », a assuré M. Soro.

EFI