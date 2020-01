Alaska : un homme survit plus de 20 jours dans le froid glacial

WASHINGTON — Un jeune Américain a défié pendant plus de 20 jours le froid polaire et les chutes de neige en Alaska, sans toit après l’incendie de sa cabane avant d’être finalement secouru par un hélicoptère parti à sa recherche.

Dans une vidéo publiée vendredi sur Facebook par les autorités locales, Tyson Steele, 30 ans, fait de grands signes en direction de l’hélicoptère. Dans la neige est écrit un immense SOS.

« Sa cabane a brûlé à la mi-décembre tuant son chien et le laissant isolé dans des températures au-dessous de zéro et avec aucun moyen de communication pendant 23 jours », écrit la police de l’Alaska.

Le jeune homme a été retrouvé sain et sauf jeudi dans cette zone où il vivait depuis septembre, loin de tout lieu d’habitation. Il a raconté son incroyable lutte pour survivre aux « States Troopers » de l’Alaska, qui l’ont publiée sur leur site internet.

« Il était une heure ou deux du matin et j’étais éveillé dans cette cabine froide », dit-il. Quand il sort de sa chaumière, le toit est en feu, il dit avoir eu juste le temps de récupérer quelques affaires. Son chien, en revanche, ne le suit pas.

« Mon chien commence à hurler. À l’intérieur. Et je pensais qu’il n’était pas à l’intérieur », raconte-il, « je deviens hystérique […] je n’ai pas de mots pour cette douleur ». « Son nom était Phil. Meilleur chien du monde ».

Après l’incendie, il fait l’inventaire de ce qu’il lui reste à manger.

« J’ai calculé que j’avais deux boîtes de conserve par jour pour trente jours de ration. J’avais aussi un pot de haricots. Deux pots de beurre de cacahuètes – c’était du plastique fondu. J’avais un pot de mayonnaise, mais je n’y ai pas touché », sourit-il, d’après la version de son histoire donnée à la police locale.

Cette nuit-là, il fait -26 degrés Celsius selon les autorités.

Lire aussi :

Un patron offre à ses salariés une prime de 10 millions de dollars US

Les deux premières nuits de son aventure de survie, Tyson Steele dort dans une grotte de neige. Il se bâtira ensuite un « abri de fortune », selon les autorités.

Son téléphone ne marche pas, le jeune homme n’a aucun moyen de communiquer. Il est à plus de 30 kilomètres d’une zone d’habitation et a entendu que quelqu’un vivait à environ 8 kilomètres. « Il avait neigé! Une énorme quantité de poudreuse », se souvient-il.

Alors il décide que son salut ne pourra venir que du ciel.

« Donc j’ai pensé que si quelqu’un allait venir pour me trouver, ce serait par les airs ». Le jeune homme dessine alors à l’aide de cendres un énorme SOS dans la neige.

Maintenant sain et sauf, il va sûrement retourner vivre à Salt Lake City, dans l’Utah, retrouver sa famille. « Ils ont un chien », dit-il. « Et cela serait une sorte de thérapie ».

Un destin plus heureux que celui de Christopher McCandless, héros du livre et du film «Into the Wild», retrouvé mort en Alaska après s’être aventuré volontairement dans une zone inhabitée.

Lire la source sur LS.