« Il est très probable que la modification de la Constitution modifie les règles du jeu électoral » (Gnamien Konan, ITW)

ABIDJAN, 26 janvier 2020 – 12H10 GMT [ALERTE INFO]- L’opposition ivoirienne « est fondée de s’inquiéter » de la modification annoncée de la Constitution, car « Il est très probable que cette modification modifie les règles du jeu électoral », a estimé l’ancien ministre Gnamien Konan, fondateur du mouvement politique « La Nouvelle Côte d’Ivoire », dans une interview à ALERTE INFO.

La CDRP dont vous êtes membre a invité le président Alassane Ouattara à renoncer à son projet de reforme de la Constitution, pourquoi une telle précipitation, est-ce que vous doutez déjà de la volonté du président de ne pas exclure un candidat ?

Le principe de modifier une Constitution, qui a été adoptée en 2016, à neuf mois des élections, est surprenant. A neuf mois des élections l’opposition est fondée de s’interroger et même de s’inquiéter. Il est très probable que cette modification, modifie les règles du jeu électoral, sinon on peut bien attendre que le prochain président soit élu. Une constitution ne se modifie pas chaque semaine. L’opposition aurait pu attendre, mais, ici, quand vous attendez, c’est trop tard.

Pourquoi pensez-vous que cette modification va modifier les règles du jeu électoral ?

Parce qu’on ne l’a pas fait avant. Les règles du jeu sont autant présentes dans la Constitution que dans le code électoral et d’ailleurs pour certaines règles, je donne à titre d’exemple l’âge, c’est déjà prévu dans la constitution. On se dit à neuf mois, c’est forcément pour les élections. Donc on commence à s’opposer à cela.

Comment vous comptez vous vous opposer à cette reforme ?

Par la mobilisation. La mobilisation populaire a réussi à faire reculer plus d’un dictateur dans le monde, c’est la mobilisation populaire qui peut faire reculer quelques fois ceux qui veulent imposer grâce à une majorité mécanique ceux qui veulent imposer leur volonté au peuple.

La population ne doit pas laisser seuls les partis d’opposition, les hommes politiques, s’exprimer ou s’opposer. La population doit prendre son destin en main. On a vu pour la CNI gratuite pour laquelle les partis d’opposition se sont mobilisés à l’Assemblée, mais la population elle-même qui est concernée est silencieuse. Je ne demande pas aux gens de descendre dans la rue pour aller prendre le pouvoir, l’opposition ne peut faire en tant que parti politique que ce qu’elle peut faire.

Est-ce que vous pensez que la population va vous accompagner pour ce combat ?

C’est nous qui accompagnons la population que nous ne voyons pas, nous, on fait ce qu’on peut, mais si la population considère que le combat de la démocratie est une affaire entre les hommes politiques tant pis. On espère, mais on n’a aucun moyen de forcer la population à accompagner les partis politiques. On n’a aucun moyen de pression.

Nous sommes à neuf mois de la présidentielle, comment se fera le choix du candidat ou des candidats au sein de la CDRP ?

Dans ses principes fondateurs, c’est une coalition non-idéologique, chaque parti garde son autonomie de fonctionnement et est supposé avoir son candidat en 2020, la politique réserve tellement de surprise que je n’exclus pas que ces choses évoluent.

Certains soupçonnent une candidature de Henri Konan Bédié, serez-vous candidat contre lui?

Je ne suis candidat contre personne. Je serai candidat pour montrer aux Ivoiriens la fiabilité, la cohérence, le réalisme du projet que je leur présente, libre à eux de croire et de voter pour ce projet. Ce n’est vraiment pas contre le président Bédié, ni le président Ouattara, c’est une proposition. La Nouvelle Côte d’Ivoire est un projet de société, pour éradiquer le chômage et la pauvreté.

Pensez-vous que ce projet sera adopté par la population ?

Je pense que la population n’a pas le choix que de choisir cette proposition. Ils n’ont personne d’autre pour éradiquer la corruption que moi, il n’y a personne d’autre pour réparer l’école que moi. Pour dire que nous, les Africains sommes capables de fabriquer des choses comme le chocolat, pour finir jusqu’aux automobiles en passant pas les puces électroniques. Je ne vois pas comment une population intelligente peut laisser ce projet pour aller choisir la continuité, j’ai du mal à le croire.

Le bureau vient de lever l’immunité parlementaire de six députés dont Soro après une requête du groupe parlementaire RHDP, est-ce que ce groupe avait le droit de saisir le bureau ?

Ils ont le droit de saisir le bureau, ils sont majoritaires, cela a commencé par le découpage électoral où nous avons été tous complices, on a accepté le découpage électoral, aujourd’hui cela nous retombe en pleine figure, c’est la loi de la majorité. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Quand un président oblige un président de l’Assemblé à démissionner, je ne sais vraiment pas qu’est ce qui peut nous surprendre encore.

Comment l’opposition ivoirienne peut-elle être forte ?

L’opposition a compris que la seule chance de s’en sortir, c’est d’avoir des règles qui garantissent des élections libres, ouvertes. C’est pour cela que nous ne voulons pas que les règles changent et on veut que la CEI soit réellement indépendante, si on n’arrive pas avoir des règles qui ne changent pas à quelques mois des élections, à changer la CEI, cela va être difficile et dans ces combats la population a tout intérêt à précéder l’opposition

Est-ce que l’opposition ne paye pas son boycott de la CEI au regard des CEI locales ?

L’opposition a clairement dit qu’elle voulait une CEI indépendante, c’est la seule chose qu’elle a réclamé mais quand elle a vu que dans ces discussions qu’elle n’avait pas les moyens d’arriver à ces fins, elle ne pouvait pas rester pour être complice. La preuve le PDCI qui est le principal parti de la CDRP a saisi l’UA à travers la Cour africaine des droits de l’homme.

La difficulté que nous avons en Côte d’Ivoire, c’est qu’on n’a pas un président qui a inscrit la démocratie et la réconciliation à son programme, il a inscrit les routes, les ponts, les tables bancs, l’eau l’électricité. En tant normal, ce qu’un président souhaite, quel que soit le nombre de routes et de ponts qu’il peut construire, c’est de laisser un pays en paix et réconcilié.

Est-ce que vous croyez en la sincérité du gouvernement pour cette deuxième phase du dialogue politique?

Moi non. Ceux qui y sont, le sont parce qu’on leur a dit à la première phase qu’ils ont fait la politique de la chaise vide, c’est la seule raison pour laquelle ils y sont, mais ils n’y croient pas. Personne ne pense que le RHDP unifié va revenir sur la CEI. J’ai un parti créé depuis trois ans, je suis député au nom de ce parti, mais l’administration RHDP refuse de me donner ce que la Constitution me garantit, le récépissé. Il ya plusieurs petits partis qui ont dû recevoir leur récépissé, ils sont aux discussions, moi, je n’y suis pas. Il y a très peu de partis là-bas qui rassemblent ce critère, mais je n’y suis pas. Ils font ce qu’ils veulent.

La loi en Côte d’Ivoire pour le moment, c’est Ouattara, même la loi internationale, c’est la loi de Ouattara qu’on applique, donc si le peuple pense qu’une dizaine de partis vont seuls se battre pour remporter la victoire, qu’il reste observateur pour commenter et critiquer. Je ne suis ni intéressé par le pouvoir ni par l’argent, j’ai décidé de consacrer le restant de ma vie à me battre pour le bien-être de la communauté à laquelle j’appartiens. Si elle adhère tant mieux.

Est-ce que vous pensez que les derniers événements notamment les poursuites contre les opposants, les contestations de l’opposition sur la CEI, ne risquent pas de créer un climat délétère en Côte d’Ivoire ?

Nous y sommes. Le climat, il est déjà délétère, on fait semblant, c’est tout. Là ou l’opposition va remporter les élections, on ne va jamais compter les voix, cela s’est passé à Bassam. Là où l’opposition gagne, on casse les urnes, au nord, on va faire 200%. Et une CEI qui va déclarer la victoire, et un Conseil constitutionnel qui va valider, entre temps ils auront éliminé tous les candidats susceptibles de leur apporter la contradiction ou de les gêner, ils vont sponsoriser des candidats aux élections, qui ne sait pas ce qui va se passer.

Pourquoi vous maintenez alors votre candidature?

Que voulez-vous que je fasse, chacun fait ce qu’il à faire jusqu’au bout. En politique, on ne perd jamais, parce que tout ce que vous dites, même les adversaires qui font semblant de ne pas entendre, ils vont entendre, la bonne foi aidant, il te pique quelques idées. Moi, je n’ai pas été surpris quand le président de la République a créé un ministère chargé du développement du riz, mais entre temps, j’avais déjà dit si je suis président, j’interdirais l’importation du riz. On ne perd jamais en politique, on apporte toujours sa contribution, ce n’est pas le fait d’être président, mais les idées ca compte. Dénoncer la corruption, même si la majorité ne comprend pas, une minorité comprend.

J’ai vu sur les réseaux sociaux, un nouveau candidat qui reprend exactement les mêmes thèmes que moi. Cela me réjouit, c’est la Côte d’Ivoire qui va avancer. Ceux qui perdent sont ceux qui font la politique pour se servir eux-mêmes. Rien que pour ça, je ne peux jamais abandonner, la victoire suprême serait par exemple que je sois invité un jour en face du candidat RHDP à un débat à la télévision, même si je ne gagne pas, j’aurais déjà gagné parce que ce jour-là, tous les Ivoiriens vont m’écouter enfin. Moi, je fais la politique de façon sereine, je ne suis pas stressé, je ne dis pas si je ne suis pas élu, c’est fini, la vie s’arrête là.

Quelle est votre réaction sur le message des évêques qui suscite la polémique sur les réseaux polémique ?

En Côte d’Ivoire, la vérité suscite toujours une polémique. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est divisée en deux, les pro RHDP unifié qui pensent que la vérité se trouve du côté du gouvernement et l’opposition à laquelle j’appartiens. Le gouvernement doit se dire même si je perds, ce n’est pas grave, on a eu 10 ans pour travailler, l’essentiel c’est qu’il y ait des élections justes, que celui qui gagne soit convaincu lui-même que la Côte d’ivoire soit entière soit convaincue que c’est lui qui a gagné et qu’il puisse l’accompagner dans les reformes qu’il a promises, mais malheureusement on a un RHDP qui est un plan pour rester au pouvoir jusqu’en 2040 ou 2050, et malheureusement pour lui le peuple n’est pas convaincu qu’il peut faire son bonheur, donc il faut se maintenir par la force. C’est à cela qu’on assiste.

La démocratie doit être garantie pour tous, les élections doivent être transparentes, et incontestable que chaque candidat puisse se présenter, et que chaque candidat ait son PV, si non le RHDP ne peut pas faire une CEI ou sur 549 postes de présidents des commissions électorales locales, l’opposition n’a que 20, c’est la honte, ils doivent avoir honte que de tels chiffres puissent être exposés. C’est un flagrant délit de tricherie.

EFI