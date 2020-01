Appel à témoin suite à une publication invitant à commettre des meurtres à la marche des catholiques

ABIDJAN, 26 janvier 2020 – 16H08 GMT [ALERTE INFO]- La police ivoirienne a lancé dimanche un appel à témoin pour retrouver l’auteur d’une publication sur Facebook, invitant à commettre des meurtres à la marche annoncée des jeunes et femmes catholiques prévue le 15 février.

« La police a bien pris connaissance et acte de la publication (et) travaille à retrouver l’auteur et faire appliquer la loi », indique l’appel à témoin publié sa page Facebook.

« Le 15 février, ca sera à chacun son catholique, on va verser un peu leur sang comme pour leur Jésus là », avait posté un dénommé Kamagaté Youssouf.

Il a supprimé son compte quelques minutes après son post.

La police qui a jugé cette « publication condamnable », a appelé « à partager toutes informations pouvant faire avancer l’enquête ».

Dans un communiqué, le procureur de la République Richard Adou a aussi appelé « à la collaboration de tous aux recherches afin de retrouver les auteurs des publications », évoquant également le post d’un dénommé Soumaila Yéo qui indiquait que « tous les Baoulés et Bétés doivent être exterminés de la Côte d’Ivoire ».

M. Adou a déploré des partages de ces publications et rappelé que « les infractions à la loi pénale à travers les réseaux sociaux ne peuvent rester impunies, tant pour les auteurs, les personnes qui les reproduisent, que les administrateurs des forums » qui ne suppriment pas lesdites publications.

La jeunesse et les femmes catholiques du diocèse d’Abidjan prévoient une marche priante pour la paix en Côte d’Ivoire le 15 février, de la place de la République à la Cathédrale Saint-Paul au Plateau.

EFI