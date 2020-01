Affi N’Guessan, « ahuri de lire les critiques » contre la marche des catholiques le 15 février

ABIDJAN, 26 janvier 2020 – 08H59 GMT [ALERTE INFO]- Le président du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), s’est dit samedi à Abidjan « ahuri de lire les critiques » contre la marche annoncée des jeunes catholiques prévue le 15 février, estimant qu’il s’agit d’une « noble initiative » à laquelle son parti compte participer, lors d’une cérémonie.

« Le 15 février nous irons prier pour la paix, avec les jeunes et les femmes de l’église catholique », a affirmé M. N’Guessan qui dit avoir « été ahuri de lire les critiques contre cette notre initiative et d’apprendre que les cercles du pouvoir la redoutaient, la considérant comme une opposition, une agression politique ».

Estimant que « marcher pour la paix, prier pour la paix, n’est dans aucun pays du monde un acte subversif, un complot, ou une atteinte à l’autorité de l’Etat », il a invité « tous ceux qui croient » à se joindre à l’événement « pour le salut (du) pays ».

Au terme de la 114e Assemblée plénière de leur conférence, le 19 janvier à Korhogo (Nord), les archevêques et évêques catholiques ont évoqué dans un message quatre « conditions (pour) des élections justes et apaisées », à savoir « la réconciliation, la concertation et le consensus, l’instauration et la consolidation de l’Etat de droit » et enfin « une élection présidentielle ouverte, qui garantisse l’égalité des chances de tous les candidats désireux de compétir ».

« Certains disent que les évêques font de la politique, qu’ils prennent la tête de l’opposition. A moins d’être ignorants des choses ou de mauvaise foi, on devrait savoir que les religions sont inséparables de la vie des hommes, donc de la politique », a réagi Affi N’Guessan, selon qui les religieux ne peuvent « se désintéresser du sort (du) peuple », par « devoir spirituel ».

La jeunesse catholique du diocèse d’Abidjan prévoit une marche priante pour la paix en Côte d’Ivoire le 15 février, de la place de la République à la Cathédrale Saint-Paul au Plateau.

MYA