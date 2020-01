Coronavirus : symptôme, transmission, traitement

Les coronavirus rassemblent sept types de virus différents dont trois très dangereux ont entraîné des épidémies mortelles chez l’homme (Sras, Mers, 2019-nCoV). Quels sont les symptômes d’une infection par coronavirus ? Peut-on éviter la transmission ? Existe-t-il des traitements ?

Définition : qu’est-ce qu’un coronavirus ?

Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant aussi bien l’homme que l’animal. Leur nom signifie « virus en couronne » et vient du fait qu’ils possèdent tous un aspect en forme de couronne lorsqu’ils sont observés au microscope. Les coronavirus ont été identifiés pour la première fois chez l’humain dans les années 1960. Il s’agit de virus causant des maladies émergentes, c’est-à-dire des infections nouvelles dues à des modifications ou à des mutations du virus. Les coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires, allant du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères parfois létales. Ils peuvent aussi s’accompagner de troubles digestifs tels que des gastro-entérites.

Les types de coronavirus : SRAS, MERS…

Il existe quatre sous-groupes principaux de coronavirus, appelés alpha, bêta, gamma et delta. Et sept formes différentes dont quatre communes (moins graves que les autres) :

229E (alpha coronavirus)

NL63 (alpha coronavirus)

OC43 (bêta-coronavirus)

HKU1 (bêta-coronavirus)

Et trois plus graves :

SRAS-CoV (le bêta-coronavirus qui cause le Syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, identifié en Chine en 2002).

MERS-CoV (le coronavirus bêta qui provoque le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, ou MERS découvert en 2012 en Arabie Saoudite).

Nouveau Coronavirus 2019 (2019-nCoV) identifié en Chine en décembre 2019.

Le taux de mortalité est relativement élevé pour le SRAS et le MERS-CoV, avec respectivement près de 15 % et plus de 36 % de décès des personnes atteintes. Les personnes les plus sensibles sont celles de plus de 65 ans, celles souffrant de pathologies respiratoires et les immunodéprimées.

Mutation du coronavirus

Le coronavirus est un virus à ARN possédant un taux de mutation élevé à l’instar de celui de la grippe ou du virus HIV. Les coronavirus sont présents dans de très nombreuses espèces animales et circulent assez facilement d’une espèce à l’autre ce qui peut entraîner la mort. Les coronavirus peuvent également infecter les hommes.

Transmission

Les coronavirus se transmettent d’homme à homme lors de contacts rapprochés (se toucher ou se serrer la main par exemple) et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. Toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains peut aussi transmettre le coronavirus. Enfin, plus rarement la contamination peut se faire par contact fécal.

Dans le cas de l’épidémie de Sras en 2002, le coronavirus responsable résultait d’une adaptation d’un coronavirus initialement présent chez la chauve-souris à un petit carnivore (la civette palmiste masquée, consommée en Chine) dans un premier temps, puis à l’espèce humaine.

Temps d’incubation

Le temps d’incubation, durée entre l’exposition au virus et à la manifestation des premiers symptômes, est évalué entre 10 et 14 jours.

Symptômes

Les manifestations du coronavirus font leur apparition moins de 24 heures après l’infection. Le plus généralement, il entraîne des maladies respiratoires légères à modérées comme le rhume avec des symptômes tels que :

mal de tête,

toux,

gorge irritée,

fièvre,

un sentiment général de malaise.

Plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie ou la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d’une maladie cardio-pulmonaire, chez celles dont le système immunitaire est affaibli, chez les nourrissons et les personnes âgées.

Traitement

Il n’existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques : prendre des médicaments contre la douleur et la fièvre, se reposer, ne pas sortir.

Vaccin

Il n’existe actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger contre l’infection par un coronavirus humain.

Prévention

Pour réduire son risque d’infection par un coronavirus, il est conseillé de :

se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins 20 secondes (sans oublier les solutions hydro-alcooliques très pratiques quand on ne peut pas se laver les mains),

éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées,

éviter les contacts avec des personnes malades,

porter un masque.

