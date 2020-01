Indice de corruption : classée 106e en 2019, la Côte d’Ivoire « a considérablement progressé depuis 2012 » (Transparency)

Abidjan, [ALERTE INFO] – Classée 106e sur 180 pays avec un score de 35 sur 100, la Côte d’Ivoire « a considérablement progressé depuis 2012 » en gagnant six points, a relevé Transparency international dans son indice de perception de la corruption (IPC) en 2019, publié jeudi.

« Cette année, la Côte d’Ivoire obtient un score de 35 sur l’IPC, soit une augmentation significative de six points depuis 2012 », a rapporté Transparency international, ajoutant que le pays a « considérablement progressé », mais a « encore beaucoup de travail à accomplir ».

Selon cette organisation internationale, « la volonté politique manifestée par les dirigeants (…), qui ont mis en œuvre un certain nombre de réformes juridiques, politiques et institutionnelles clés au début de leur mandat, est en recul depuis 2016 ».

En ce qui concerne les élections, Transparency international a noté que « depuis 2010, il y a eu peu de plaintes (relatives à) des irrégularités », estimant que « la réglementation sur le financement des campagnes est partiellement appliquée dans le pays ».

« Les gouvernements doivent s’attaquer de toute urgence au rôle de corruption des grosses sommes d’argent dans le financement des partis politiques et à l’influence indue qu’elle exerce sur nos systèmes politiques », a réagi la présidente de Transparency International, Delia Ferreira Rubio, dans le rapport.

Le top 5 des pays les moins corrompus en Afrique est constitué des Seychelles, 27e dans le classement mondial avec 66/100, du Bostwana (61), du Cap Vert (58), du Rwanda (53) et de la République de Maurice qui est logé au 56e rang avec un score de 52, tout comme la Namibie.

Le Danemark et la Nouvelle-Zélande ont été classés premiers au monde avec un score de 87/100, suivis de la Finlande (86), Singapour (85), la Suède (85) et la Suisse (85), dans ce classement qui est refermé par le Yémen au 177e rang (15), la Syrie (13), le Sud-Soudan (12) et la Somalie sur la dernière marche (9).

MYA