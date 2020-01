New-York : une femme donne naissance à un bébé de 7 kilos

La naissance de ce bébé a eu lieu au mois de mars 2019, mais ce n’est qu’aujourd’hui que la nouvelle a été relayée par un média français.

Macrosomie

Qu’est-ce qu’un bébé macrosome ? Il s’agit d’un nourrisson qui pèse plus de 4 kilos à la naissance. Un cas très rarissime, comme le rapporte AuFeminin.com, la macrosomie fœtale concernerait 4,45 % des naissances. Il y a plusieurs causes à cela : le diabète gestationnel, les grossesses multiples et tardives, le dépassement de terme ou l’obésité de la mère.

La macrosomie n’entraîne généralement aucun risque lors de la grossesse, mais c’est lors de l’accouchement que les choses peuvent se compliquer. Le plus grand est une dystocie des épaules, à savoir un gros souci entre les épaules de l’enfant et le bassin de la mère. Cette situation peut provoquer des lésions traumatiques fœtales et pourrait même être fatale pour la maman.

Le bébé se nomme Harper

En mars 2019, une New-Yorkaise qui s’appelle Joy Buckley a donné naissance à la petite Harper. Mais en réalité, cette naissance est un vrai miracle puisque le bébé faisait 7 kilos, un record dans la ville. L’enfant est née par césarienne pour limiter le risque d’endommager des organes.

Un accouchement risqué qui s’est bien terminé et le bébé se porte très bien, actuellement. Joy Buckley a trois enfants.

