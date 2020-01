Le premier tour des législatives maliennes fixé au 29 mars

APA-Bamako (Mali) De notre correspondant : Mohamed Dagnoko – Le Conseil des ministres a fixé, mercredi, les élections législatives au 29 mars 2020 pour le premier tour et au 19 avril pour le second tour.

« Le collège électoral est convoqué le dimanche 29 mars 2020, sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet de procéder à l’élection des députés de l’Assemblée Nationale », informe le compte rendu de la réunion gouvernementale.

En ce qui concernes la campagnes électorale du premier tour, elle sera ouverte le dimanche 08 mars 2020 et fermée le 27 du même mois. Pour le second tour, la campagne électorale débutera le lendemain des résultats définitifs du premier tour et fermée le vendredi 17 avril 2020.

Pour rappel, le mandat des députés maliens a pris fin depuis le 31 décembre 2018. Il a été prorogé à deux reprises à cause des conditions sécuritaires qui ne permettaient pas la tenue des élections sur toute l’étendue du territoire national.

L’organisation des élections législatives fait partie des résolutions fortes qui ont sanctionné les travaux du dialogue national inclusif qui vient de s’achever.

MDS/te/APA