Santé Djibril Bassolet : Gilbert Ouedraogo appelle Roch Kaboré à prendre « des dispositions urgentes pour des soins adéquats »

Ouagadougou, 22 janvier 2020 – 17H41 GMT [ALERTE INFO] – Le président de l’Alliance pour la démocratie et la fédération – Rassemblement démocratique Africain (ADF-RDA), Gilbert Ouédraogo a appelé mercredi à Ouagadougou Roch Kaboré à prendre « des dispositions urgentes » pour permettre au général Djibril Bassolet, qui écope 10 années de prison pour « trahison » dont l’état de santé s’est dégradé dernièrement, à avoir « des soins adéquats ».

« L’ADF-RDA réitère avec insistance son appel, en premier, au président du Faso et en second au gouvernement afin de trouver une solution urgente pour que des dispositions soient prises pour permettre au général Djibril Bassolet d’obtenir conformément à la loi des soins adéquats à ses frais au-delà des aspects politiques », a indiqué Gilbert Ouédraogo dans une note.

Il y a deux jours, au cours d’une cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP, ex-parti au pouvoir) Eddie Komboigo avait indiqué à l’issue d’une visite au Général Djibril Bassolé, hospitalisé à l’hôpital de Tengandogo (Ouagadougou), que son état de santé est « précaire et plus que préoccupant ».

Eddie Komboïgo, qui s’est dit « très affecté » par l’état de santé de l’ex-chef de la diplomatie burkinabé, a lancé un appel au président du Faso pour « qu’enfin, il use de son pouvoir de Chef d’Etat pour permettre au patient Djibril Bassolé d’aller se faire soigner dans un autre pays que le Burkina Faso où on n’a pas malheureusement les moyens de le soigner ».

Abondant dans le même sens, Gilbert Ouédraogo, « convaincu que rien ne vaut la vie humaine, qui elle, dépend en partie de la santé », a appelé au « bon sens et à l’humanisme de tous », ajoutant qu’ »une peine peut être prolongée ou différée, mais que la perte de la vie humaine est définitive et irréversible ».

« Le juge n’a pas condamné le Général à la peine de mort, mais à une peine privative de liberté », a soutenu M. Ouédraogo, invitant par conséquent « tous les intervenants à prendre la pleine mesure de la gravité de la situation et à éviter les regrets et les discours post-mortem ».

DNG