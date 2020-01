Nayanka Bell membre du jury de Voice Afrique Francophone

Louise de Marilac alias Nayanka Bell, révélée aux mélomanes dans les années 1980, par sa voix suave et sensuelle, et qui s’est par la suite imposée comme l’une des valeurs sûres de la musique ivoirienne, a représenté la Côte d’Ivoire à plusieurs événements à travers le monde.

Mais depuis quelque temps, elle s’est éloignée de la scène musicale et ne fait plus parler d’elle pour plusieurs raisons. Et comme une étoile ne peut se cacher, elle a récemment été désignée comme membre du jury de la troisième édition du célèbre concours de chants « The Voice Afrique Francophone ».

Un concours où elle est d’ailleurs la seule ivoirienne à être membre du jury. A cet effet, elle séjourne depuis des jours en Afrique du Sud où se déroulent les auditions.

Elle dit être heureuse pour ce choix porté sur sa modeste personne pour faire partie de ces personnalités de la musique africaine qui, d’une façon élogieuse, apportent un pouce à l’éclosion de la musique africaine.

