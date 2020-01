Les groupes parlementaires de l’opposition jugent la levée de l’immunité des six députés « nulle » et « illégale »

Abidjan, 22 janvier 2020 – 15H05 GMT [ALERTE INFO] – Les trois groupes parlementaires de l’opposition ivoirienne, Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Vox populi et Rassemblement, ont dénoncé mardi à Abidjan la levée de l’immunité de six députés, jugeant la décision du bureau de l’Assemblée nationale “nulle” et “illégale”, lors d’une conférence de presse.

“Les groupes parlementaires de l’opposition, fermement attachés au respect des lois que nous nous sommes librement données, font noter que l’arrêté portant levée de l’immunité parlementaire des six députés est nul parce que mal fondé et illégal”, a déclaré la députée Yasmina Ouégnin de Vox populi, lors de la conférence animée conjointement avec le député Marius Konan du PDCI, au siège de cette formation politique.

Sur requête du groupe parlementaire du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel), le bureau de la première chambre du Parlement, dans lequel ne figure aucun député de l’opposition, a annoncé lundi la levée de l’immunité de l’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro et de cinq autres députés proches de lui.

Ils sont poursuivis pour “attentat et complot contre l’autorité de l’Etat, troubles à l’ordre public et divulgation de fausses nouvelles”.

Visé par un mandat d’arrêt international, Guillaume Soro, est contraint à l’exil en France tandis que les cinq autres députés sont incarcérés en Côte d’Ivoire depuis leur interpellation le 23 décembre.

Face aux journalistes, Yasmina Ouegnin a indiqué qu’“aucune disposition de la constitution ivoirienne et du règlement de l’Assemblée nationale ne permet d’agir comme l’a fait le groupe parlementaire RHDP”.

“Aucun parlementaire, aucun groupe parlementaire ne peut demander la levée de l’immunité parlementaire d’un autre” , a-t-elle expliqué, précisant que “seul le parquet, autorité de poursuite judiciaire, peut demander l’autorisation de poursuite ou d’arrêter un parlementaire”.

Pour les députés de l’opposition, l’actuel président de l’Assemblée nationale Amadou Soumahoro “s’est rendu coupable de violation du règlement” de l’institution, en choisissant “délibérément de créer une procédure illégale et dangereuse”.

“Toutes les violations graves des droits et libertés que nous constatons et dénonçons visent un dessein bien perceptible consistant à museler l’opposition parlementaire pour réussir un passage en force de la modification constitutionnelle annoncée”, a conclu Yasmina Ouégnin.

